El rincón de Totana que guarda un inesperado vínculo con Federico García Lorca

Totana quiere rescatar una historia poco conocida que conecta al municipio con uno de los grandes nombres de la literatura española. La Concejalía de Cultura del Ayuntamiento elevará al pleno ordinario de la próxima semana una moción para denominar como 'Esquinas de Federico García Lorca' el espacio urbano en el que confluyen las calles San Antonio, Mayor Triana y la avenida Santa Eulalia.

La iniciativa pretende poner en valor la vinculación familiar del poeta granadino con Totana a través de su bisabuelo materno, Bernardo Lorca Alcón, nacido en la localidad el 20 de agosto de 1803. La propuesta llega al Pleno tras el escrito argumentado presentado por el vecino y amante de la historia local Francisco Guerao Bernal, avalado por el historiador y cronista oficial de la ciudad, Juan Cánovas Mulero.

Historia del bisabuelo del poeta

Según recoge la investigación, Bernardo Lorca abandonó Totana, probablemente en la década de 1830, empujado por las carestías que se padecían en su tierra natal. Desde allí se dirigió a Granada, donde construyó su vida y contrajo matrimonio con Antonia Josefa González, natural de la ciudad de Los Cármenes. De aquella unión nacieron al menos cinco hijos entre 1840 y 1851.

Uno de ellos, Vicente Lorca, se casó a finales de la década de 1860 con María de la Concepción Romero Lucena. De esa unión nació Vicenta Lorca, madre de Federico García Lorca. La historia familiar estuvo marcada por la muerte de Vicente en 1873, unos meses antes del nacimiento de Vicenta, lo que favoreció que la niña mantuviera una relación cercana con su abuelo Bernardo, con quien llegó incluso a residir durante un tiempo hasta el fallecimiento del totanero en 1883.

La huella totanera en la infancia de Lorca

Esa relación permite pensar, según la propuesta, que durante su primera década de vida Vicenta pudo escuchar de su abuelo el fervor y la devoción hacia Santa Eulalia de Mérida, patrona de Totana. Una tradición que, años después, pudo llegar también al propio Federico García Lorca a través de su madre.

El texto municipal recuerda, en este sentido, una reflexión del poeta: "las emociones de la infancia están en mí, yo… no he salido de ellas". Algunos estudiosos de su obra han señalado que esas experiencias, junto a su interés por las narraciones populares, las leyendas y las tradiciones orales, pudieron influir en la creación del poema Martirio de Santa Olalla, una composición cargada de dramatismo, belleza y simbolismo.

En el entorno de las calles San Antonio, Mayor Triana y avenida Santa Eulalia se tiene constancia de la residencia de personas con el apellido Lorca

La elección del enclave tampoco es casual. En el entorno de las calles San Antonio, Mayor Triana y avenida Santa Eulalia se tiene constancia de la residencia de personas con el apellido Lorca. Entre ellas figura Vicenta Lorca, que regentó una pequeña posada en una vivienda próxima y que, según la propuesta, podría tener algún vínculo con los antepasados del poeta.

Un rótulo para despertar la curiosidad

El objetivo de esta iniciativa ciudadana es despertar el interés de vecinos y visitantes por esta vinculación familiar y ofrecer a Totana un nuevo elemento de reconocimiento dentro de su patrimonio cultural y humano.

El reconocimiento no cambiará el nombre de las calles y consistirá en la instalación de un rótulo informativo

La moción plantea la colocación de un rótulo informativo en una de las fachadas de estas esquinas con la denominación 'Esquinas de Federico García Lorca'. El Ayuntamiento precisa que la medida no implicará el cambio oficial del nombre de ninguna de las calles afectadas, sino que será un gesto simbólico de atención hacia una figura clave de la literatura española.

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Además, el Consistorio considera que esta designación puede convertirse también en un atractivo cultural y turístico para quienes visiten la ciudad, al abrir una nueva ventana sobre la memoria familiar del poeta y su posible vínculo emocional con Totana.