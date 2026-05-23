Reencuentro de emociones

Centenares de recuerdos, anécdotas, emociones, sentimientos... acompañados de más de una lágrima se dieron cita el sábado con motivo del Gran Encuentro entre profesores y antiguos alumnos del colegio público "Juan Navarro García" de La Hoya.

El acto se celebró en el patio del centro docente que, a finales de la década de los años 60 del siglo pasado y principios de los 70, acogió por primera vez a decenas de niños y niñas. Algunos de estos pequeños ya son abuelos que, por aquel entonces, pasaban el tiempo del recreo jugando al escondite, al pillar, a la comba, al látigo, al tejo y, con un poco de suerte, con un balón particular con el que hacían sus primeras piruetas deportivas.

La Asociación de Vecinos de La Hoya, presidida por Rosa María Pividal y con un gran equipo de colaboradores, han trabajado durante meses para que el acto resultase un éxito en una pedanía con historia en la que residen ya más de 4.000 personas. La carpa municipal ,instalada hace unos años, junto al antiguo colegio más otra añadida hicieron posible que el fuerte calor de la jornada no desluciese el momento.

Al encuentro fueron citados los antiguos alumnos y alumnas nacidos entre los años 1959 y 2011, más de 50 generaciones en total. Los primeros, antes de la inauguración de lo que entonces se llamaba Agrupación Escolar Mixta en la que empezaron a impartir sus clases nueve profesores de Enseñanza General Básica, recibieron sus primeras nociones en la escuela nacional situada junto a la entrada principal del centro. La maestra se llamaba Herminda Teruel Cuéllar.

Fernando Cuadrado y Ana Martínez recuerdan en el año 1970 ayudaron a los profesores a trasladar las sillas y mesas hasta el nuevo colegio que se inauguró dos años después con la presencia de, entre otros, Juan Navarro García y Pedro Guerrero Ruiz, uno de los primeros maestros que impartió allí sus clases junto a Alfonso García Ros y Juana Díaz. Como la mesa del maestro pesaba demasiado, fue transportada con un carro y una burra, propiedad de Francisco Moreno Bernabé.

Las mesas de los dos salones que se prepararon al efecto para la celebración de la comida de convivencia, estaban adornadas con globos. Los asistentes se fueron sentando por años de nacimiento. En un momento del encuentro, los alumnos se acercaron a saludar a los profesores que habían tenido como tutores, alrededor de 50 en total, y que no quisieron perderse el acontecimiento. Fue uno de los momentos más emotivos del acto por las palabras y sentimientos que se intercambiaron.

Uno de los grupos más veteranos fue el de los alumnos a los que impartió clase Pedro Guerrero. Durante horas estuvieron recordando el novedoso sistema de enseñanza que aplicó nada más llegar al colegio, así como los muchos momentos vividos. Uno de los más destacados fue cuando Pedro Guerrero invitó al colegio a su gran amigo Paco Rabal, al que la mayoría de los alumnos no conocían. También, cuando Guerrero acudía al colegio conduciendo el clasico Seat-Mini y alzado con zapatos blancos y cuando en la hora del recreo los maestros se desplazaban a almorzar a la tienda de Catalina La Carrasca, degustando allí las mejores excelencias del cerdo acompañadas de un buen vino de tonel.

Otra de las anécdotas fue que, como en la antigua escuela unitaria de doña Herminda, no había material suficiente y algunos alumnos tuvieron que llevarse de sus casas las correspondientes sillas. Al acto asistieron más de 850 personas.

Juan Navarro García ejerció como maestro en La Hoya, entre los años 1930 y 1943. La "escuela" estaba instalada en la Cortijada Vieja, cerca de la Venta Chicharra. Fue un maestro, que además de la enseñanza, colaboró en el desarrollo social de las pocas personas que, por aquel entonces, residían en esta pedanía. En 1978 recibió un merecido homenaje, siendo director del centro Pedro Guerrero Ruiz. Al acto asistieron, entre otros, el que fuera Presidente del Consejo Regional Preautonómico, Antonio Pérez Crespo.

Todos estos recuerdos fueron compartidos ayer entre profesores y alumnos en el transcurso de una comida de convivencia y posterior sobremesa que se prolongó durante varias horas con música y servicio de bar incluidos.

El encuentro sirvió también para rendir homenaje a lo que fue la docencia en la pedanía con el paso del tiempo. Antes de ponerse en marcha el colegio, hubo dos escuelas nacionales en la que recibieron enseñanza quienes hoy tienen más de 75 años de edad.

Dos mujeres se abrazan durante el encuentro / L.O.

Una estaba situada en el paraje de El Duende, con don Arsenio al frente y la otra junto a la Venta de El Recovero a la que solamente asistían niños. Por esta última pasaron como maestros, Diego Pérez Mena, Manuel Moreno Navarro y Francisco Manzanera Sobejano. Fue la época en la que las clases comenzaban con el rezo de una oración y el izado de la bandera de España que se colocaba en la fachada principal; se cantaba el "Cara al Sol" y los sábados se rezaba el rosario con un culto especial a la Virgen María cada mes de mayo. A dichas escuelas acudían niños y niñas de varias edades, con un libro único: la enciclopedia de Álvarez, unos cuadernos de cuentas, un lápiz, una goma y colores de la marca Alpino. El almuerzo se complementaba con un vaso de leche en polvo enviada desde América. Para darle un poco de sabor se le añadía canela.

En el año 1934, la Condesa de San Julián, cedió los terrenos (alrededor de 5000 metros cuadrados), en pleno corazón de la pedanía para que se construyera el colegio que se levantó varias décadas después. Actualmente la enseñanza se imparte en el nuevo colegio que se construyó junto al Camino Viejo, muy cerca también, de donde en un futuro próximo se levantará un instituto de secundaria.

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Las instalaciones del antiguo centro se utilizan actualmente como sede de las distintas asociaciones que hay en La Hoya, sala de estudio y como recinto ferial a la espera de que el ayuntamiento de Lorca comience con las prometidas obras de remodelación.