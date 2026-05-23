Portmán "grita" contra el sellado y reclama una regeneración real de su bahía

Decenas de vecinos y colectivos sociales se han movilizado este sábado en Portmán bajo el lema 'Grita por Portmán' para reclamar la regeneración integral de la bahía y exigir la recuperación de "su identidad, su puerto y su historia". La marcha arrancó desde la plaza Juan Rubio de la Torre en un ambiente reivindicativo marcado por el cansancio vecinal tras años de promesas incumplidas.

La protesta, organizada por distintos colectivos vecinales de Portmán, reunió a residentes, muchos de ellos jóvenes; asociaciones y representantes sociales que rechazan el proyecto de sellado de la bahía planteado por el Ministerio y reclaman una recuperación real del entorno. Durante la manifestación se escucharon consignas en defensa de la regeneración completa de la bahía y de la recuperación del antiguo puerto, considerado uno de los símbolos históricos de la localidad.

Los participantes insistieron en que Portmán "no quiere resignarse" y reclamaron soluciones definitivas para una de las mayores heridas medioambientales del Mediterráneo. La movilización forma parte de las acciones que vecinos y plataformas sociales vienen impulsando en los últimos meses para mantener viva la reivindicación de la regeneración de la bahía.

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, se sumó a la protesta vecinal / L.O.

Pancorbo: "Portmán no puede convertirse en un Chernóbil"

El acto contó también con presencia política. El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Manuel Pancorbo, acudió acompañado de diputados regionales, concejales de La Unión y Cartagena, así como de la primera teniente de alcalde de La Unión, Isabel María Egea, para mostrar su apoyo a los vecinos en la defensa de una "verdadera regeneración" de la bahía de Portmán.

Pancorbo criticó al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico por, según afirmó, "incumplir la promesa realizada en 2018", tras quedar descartado por inviable el proyecto inicialmente licitado. El dirigente de VOX cuestionó que el Gobierno central defienda ahora la alternativa del sellado apoyándose en el informe del CEDEX. "El CEDEX no dice que sea la mejor solución posible, sino únicamente la mejor entre las tres alternativas planteadas", señaló.

En este sentido, denunció que la propuesta del Ejecutivo "consiste básicamente en sellar la bahía y dejar enterrados allí todos los residuos", lo que, a su juicio, condenaría a Portmán "a convertirse en un foco de contaminación permanente". "Portmán no puede convertirse en un Chernóbil", añadió.

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Pancorbo también comparó la inversión prevista para Portmán, "apenas 10 millones de euros", con los más de 200 millones destinados a la descontaminación del embalse de Flix, en Cataluña. "Para el Gobierno de España hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda o tercera", lamentó, antes de advertir de que la falta de regeneración impide el desarrollo turístico y económico del municipio.