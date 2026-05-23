Lorca acuerda las fechas más importantes para el Carnaval de 2027

El Carnaval de Lorca de 2027 ya ha establecido las fechas más importantes. El Ayuntamiento de Lorca y las comparsas han acordado los días concretos en los que tendrán lugar los distintos eventos de estas fiestas. Concretamente, el desfile tendrá lugar el próximo 20 de febrero y recorrerá las siguientes calles: avenida Juan Carlos I, Óvalo, calle Santa Paula, calle Músico Juan Antonio Gómez Navarro, calle Príncipe Alfonso y plaza Calderón.

La gala final, por otro lado, tendrá lugar el 27 de febrero. Toda esta información fue comunicada, mediante una nota de prensa, por el Ayuntamiento de Lorca. En palabras de la concejal de Feria y Fiestas del municipio, María de las Huertas, "esta decisión se adopta tras analizar detenidamente la agenda festiva del próximo año, lo que nos permitirá preparar los espectáculos".

El desfile se retrasará una semana en 2027 con respecto a otros años. De las Huertas explica que esto tiene el objetivo de no coincidir con otros carnavales que se celebran en municipios cercanos. Pretenden que los vecinos de las poblaciones cercanas visiten Lorca por el festival.

Con este movimiento, la encargada de las fiestas de Lorca considera que se incentiva una "ciudad más viva". Por otra parte, quieren impulsar la economía que se genera en el comercio y en la hostelería local a raíz de las fiestas.

Plazo para participar en el Carnaval

Por otra parte, el Ejecutivo municipal también dejó claro el plazo para que las comparsas interesadas soliciten su participación en el Carnaval. Las agrupaciones que quieran formar parte tendrán hasta el próximo 22 de junio para realizar la petición.

La normativa y las bases del Carnaval también quedaron establecidas. El objetivo, según la edil de Fiestas, es dejar claras las normas de participación y organización "para garantizar la seguridad, el respeto y la convivencia".

En la nota de prensa informaron de que en el Carnaval podrán participar agrupaciones, entidades culturales artísticas, recreativas y juveniles, así como asociaciones de barrios, mujeres y vecinos, peñas, clubes, colegios, escuelas de danza y cuantos colectivos estén interesados. En total, 25 comparsas.

Las solicitudes y los requisitos podrán descargarse desde el próximo viernes en la web del Ayuntamiento de Lorca. Las solicitudes deberán ir dirigidas a la concejalía de Feria y Fiestas del municipio.