La tasa de basuras será entre un 10 y un 15% más barata para las familias numerosas de Alcantarilla

El Pleno ha acordado por unanimidad rebajar la tasa de basuras un diez por ciento a las familias numerosas de Alcantarilla y un quince por ciento a las familias numerosas de categoría especial, tal como ha propuesto la concejal de Hacienda y Organización, Carmen María Fernández.

Esta “medida de ahorro beneficiará a 423 familias del municipio, que podrán sumar éste a otros beneficios fiscales de los que ya disfrutan”, explicó la concejal, y se aplicará mediante la modificación del artículo cinco de la Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Las familias que quieran acogerse a la rebaja deberán aportar el título de familia numerosa vigente y un certificado de empadronamiento que acredite la convivencia y el carácter de vivienda habitual, una vez que entre en vigor.

Tras su aprobación en el Pleno, la medida será publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) y será expuesta en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante un plazo de 30 días, trámites tras los cuales entrará en vigor si no recibe alegaciones.

Los vecinos de Alcantarilla comenzarán a recibir la nueva tasa de basuras a partir del próximo mes de julio, en recibos bimensuales con una tarifa plana de 23 euros para todas las viviendas del municipio, a los que las familias numerosas pueden aplicar este descuento.

En ese sentido, la concejal aclaró que “desde el mes de enero la tasa de basuras fue separada del recibo del agua, pero no hemos querido girarla a los vecinos hasta que no estén activas las bonificaciones a las que se pueden acoger”. Además, añadió que “el importe que pagará a cada una de las viviendas en el mes de julio es solo de 23 euros, no van a tener que pagar los meses anteriores acumulados, cada dos meses les llegará un recibo por la misma cantidad”.

Biblioteca Municipal Pedro Jara Carrillo

Unanimidad también a la propuesta de la concejal de Cultura y Educación, Petra Carrillo, de poner el nombre del poeta alcantarillero Pedro Jara Carrillo al edificio de la Biblioteca Municipal “por el enorme cariño del pueblo de Alcantarilla a su escritor más internacional y porque, precisamente este año se cumplen 150 de años de su nacimiento”.

Jara Carrillo nació en Alcantarilla el 11 de diciembre de 1876 en su casa familiar de la calle Alta. Entre su producción literaria tenemos poemas en torno al tema del amor, la muerte, la melancolía, el patriotismo, la religión y los aspectos sociales, catorce relatos breves, novela y teatro.

Además, fue el principal impulsor de instituciones educativas y culturales como el Conservatorio Superior de Música y la Universidad de Murcia, a través de su labor periodística y su gran influencia en la sociedad del momento. En su tierra natal, Alcantarilla, una calle, una plaza y un colegio llevan su nombre, junto con el Certamen Internacional Jara Carrillo de Poesía y Cuento de Humor, que este año cumple su XXXIV edición.

Otros asuntos

Otros asuntos aprobados por unanimidad han sido la creación de un programa especial de acceso al teatro, la cultura y el cine en los barrios y zonas de Alcantarilla más vulnerables, a propuesta de la concejal no adscrita, y realizar un estudio de población de las palomas en el entorno de la Plaza de la Constitución, a propuesta del Grupo Municipal Vox.

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Además, han recibido el visto bueno del pleno las propuestas de mejorar el alumbrado público y asegurar la reparación de cualquier apagón lo antes posible, del Grupo Municipal Vox, instar a la Consejería de Salud a que garantice la disponibilidad efectiva de la UME de Alcantarilla y a que refuerce el transporte sanitario interhospitalario, por parte del Grupo Municipal Socialista, y promover el desarrollo tecnológico responsable por parte de la concejal no adscrita.