Un juzgado condena al Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas por vulnerar derechos fundamentales de concejalas de la oposición

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Murcia ha condenado al Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas por vulnerar derechos fundamentales de concejalas de la oposición, según ha informado el Grupo Municipal Socialista en una nota de prensa. La resolución anula varias decisiones firmadas por el alcalde, Pedro José Noguera Asensio, y por la secretaria general del Consistorio, relativas al acceso a expedientes municipales solicitados por la oposición.

De acuerdo con la información facilitada por el PSOE, las solicitudes presentadas por el Grupo Municipal Socialista incluían expedientes concretos, identificados incluso con su número, y pedían el acceso telemático a través del gestor documental Gestiona. Sin embargo, las resoluciones recurridas respondían que la documentación se facilitaría “cuando estuviera a disposición” de la Secretaría General.

La sentencia, según el comunicado del PSOE, considera que el Ayuntamiento convirtió el derecho de acceso a la información pública “en una mera expectativa condicionada”, lo que habría impedido de forma efectiva la labor de control y fiscalización de la oposición municipal.

El Grupo Municipal Socialista sostiene que no se trató de “un error administrativo puntual”, sino de “una forma de actuar orientada a dificultar el acceso de la oposición a información pública que era imprescindible” para ejercer su labor de control democrático. La formación también señala que tanto las recurrentes como el Ministerio Fiscal apreciaron durante el procedimiento un patrón de actuación “reiterado y dilatorio”, y afirma que el fiscal llegó a advertir de una conducta municipal “de carácter dilatorio o incluso denegatorio”.

Desde el PSOE enmarcan esta resolución en un contexto político marcado por otro procedimiento judicial en Molina de Segura, donde, según la misma nota, se ha acordado la admisión y apertura de diligencias previas contra dos concejalas del gobierno local por una presunta prevaricación administrativa relacionada con la contratación de más de 270.000 euros en gastos de las fiestas de 2023. Los socialistas afirman que esos gastos se habrían realizado de forma verbal, sin procedimiento y con “dudosas exclusividades”.

La formación considera que la sentencia refuerza sus críticas sobre la gestión municipal. “Cada vez resulta más evidente que detrás de esta estrategia de bloqueo y ocultismo había una voluntad deliberada de dificultar la labor de control de la oposición”, señalan fuentes socialistas, que vinculan la falta de acceso a expedientes con la posibilidad de que no salieran a la luz posibles irregularidades.

Según el Grupo Socialista, el Ayuntamiento solo fijó fechas concretas de acceso después de la interposición del recurso judicial y tras conocer el requerimiento del juzgado. Para el PSOE, este hecho refuerza la idea de una actuación “defensiva y obstruccionista” por parte del Consistorio.

Los socialistas también han destacado que el alcalde de Las Torres de Cotillas forma parte de la Comisión de Digitalización, Innovación, Transparencia, Participación Ciudadana y Buen Gobierno Local de la FEMP en representación de la Región de Murcia. A juicio del grupo municipal, existe una contradicción entre esa responsabilidad y la condena judicial por vulnerar derechos fundamentales relacionados con el acceso a la información pública.

“Es difícil encontrar una contradicción institucional mayor: representar la transparencia en organismos nacionales mientras un juzgado te condena por vulnerar derechos fundamentales relacionados precisamente con el acceso a la información pública”, concluyen desde el PSOE.