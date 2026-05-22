El Ayuntamiento de Caravaca mejora el Paseo de Santa Clara con nuevo acerado y la reorganización de la zona de aparcamientos

El Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz ha culminado las obras de mejora del Paseo de Santa Clara, una actuación que ha permitido dotar a esta vía de nuevo acerado accesible y reorganizar la zona de aparcamientos, mejorando así la seguridad, la movilidad peatonal y la funcionalidad de uno de los principales accesos al casco histórico.

El proyecto refuerza la accesibilidad y la seguridad en uno de los principales accesos peatonales al casco histórico y a la Basílica de la Vera Cruz

La intervención, financiada con fondos europeos ‘Next Generation’ del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y enmarcada en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos de la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste ‘Tierras de la Vera Cruz’, ha contado con un presupuesto de 60.500 euros.

Entrada de peregrinos

Mejoras en el paseo de Santa Clara en Caravaca / Enrique Soler

Las obras han consistido en la ampliación de la sección del vial para habilitar aceras adaptadas a criterios de accesibilidad universal y crear una línea de aparcamiento con dimensiones adecuadas para su uso en condiciones de seguridad y comodidad. Se ha actuado sobre una superficie de 905 metros cuadrados mediante la pavimentación de áreas peatonales con adoquín de hormigón, la renovación de servicios, la instalación de canalizaciones para alumbrado público, señalización horizontal y vertical y redes de riego.

El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, ha destacado que “este Plan de Sostenibilidad Turística de la Mancomunidad de Servicios Turísticos del Noroeste está permitiendo desarrollar actuaciones muy concretas y necesarias en todos los municipios de la comarca, generando una imagen de destino cohesionada bajo la marca ‘Tierras de la Vera Cruz’ y reforzando al mismo tiempo los recursos propios de cada localidad”.

José Francisco García ha señalado además que “este tipo de inversiones fomentan la movilidad sostenible y contribuyen a modernizar espacios públicos y recursos turísticos desde una perspectiva sostenible y adaptada a las nuevas demandas del sector”.

El Paseo de Santa Clara constituye un punto estratégico dentro del recorrido de llegada a la ciudad para peregrinos y visitantes

El Paseo de Santa Clara constituye un punto estratégico dentro del recorrido de llegada a la ciudad para peregrinos y visitantes, ya que en su entorno se ubican el Centro de Acogida al Peregrino, la Oficina de Turismo y las zonas de estacionamiento de autobuses y autocaravanas. La actuación ha permitido reorganizar la sección de la vía, priorizando el tránsito peatonal y eliminando situaciones de riesgo derivadas de la escasa anchura de las aceras existentes. La intervención mejora además la conexión entre el tramo final del Camino de la Cruz y el Anillo Verde, reforzando la funcionalidad de este corredor como espacio de movilidad sostenible y de acogida turística.

Nueva zona de aparcamientos El regidor caravaqueño adelantaba la creación de una nueva zona de aparcamientos frente al Museo de la Fiesta, en un solar público, un aparcamiento disuasorio que dará servicio a la zona del paseo de Santa Clara y zona de calle Larga y plaza del Ejido.

Cerca de 400.000 euros en inversiones para Caravaca

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos ‘Tierras de la Vera Cruz. El Noroeste de la Región de Murcia, tradición, sabor y naturaleza’ cuenta con una inversión global de 3 millones de euros, de los que cerca de 400.000 euros se destinan a actuaciones en Caravaca de la Cruz.

Entre los proyectos previstos o actualmente en ejecución figura la creación de refugios climáticos en el parque Mayrena

Entre los proyectos previstos o actualmente en ejecución figura la creación de refugios climáticos en el parque Mayrena mediante la instalación de pérgolas vegetales y zonas de descanso; la implantación de un área tematizada inspirada en la leyenda del Gigante Tomir; así como la recuperación del antiguo Camino de Lorca y la adecuación del sendero y mirador del Barranco de Gredero.

A estas iniciativas se suma la creación de la nueva sala inmersiva en el Museo de la Fiesta, en marcha desde pasado año y concebida para ofrecer al visitante una experiencia audiovisual envolvente sobre las Fiestas de Moros, Cristianos y Caballos del Vino mediante sistemas de proyección y sonido de última generación.

El objetivo general del Plan de Sostenibilidad Turística es consolidar al Noroeste de la Región de Murcia en un destino rural sostenible e innovador, poniendo en valor su patrimonio cultural, natural y gastronómico y desarrollando una oferta turística conjunta capaz de reforzar la identidad común de la comarca y aumentar la estancia media de los visitantes.