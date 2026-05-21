La Unión aprueba un presupuesto “histórico” que impulsará más de 7 millones de euros en inversiones

El Ayuntamiento de La Unión contará en 2026 con un presupuesto municipal de 16,48 millones de euros que permitirá seguir transformando el municipio con nuevas inversiones, más servicios, mejores infraestructuras y una gestión económica basada en la estabilidad, la responsabilidad y el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los vecinos.

El alcalde de La Unión, Joaquín Gabriel Zapata García, ha destacado que “estas cuentas representan un antes y un después para la ciudad, porque combinan ambición inversora, equilibrio económico y una apuesta decidida por seguir modernizando todos los rincones del municipio sin subir impuestos a los ciudadanos”.

Más de 7 millones para seguir transformando la ciudad

El nuevo presupuesto contempla inversiones superiores a los 7 millones de euros, entre las que destacan la remodelación integral del Mercado Público, la rehabilitación de las Escuelas Graduadas, las actuaciones en la Mina Agrupa Vicenta y el Parque Minero, así como la continuidad del gran plan de asfaltado y mejora de travesías en todo el término municipal. A los más de 2 millones de euros ya contemplados para pavimentaciones y seguridad vial se sumará un incremento adicional superior a los 200.000 euros, reforzando así uno de los mayores planes de mejora urbana ejecutados en la historia reciente del municipio.

Asimismo, el presupuesto incorpora importantes inversiones para la mejora de espacios públicos y zonas de convivencia, con especial atención a la renovación y modernización de los parques infantiles, con el objetivo de seguir creando entornos más accesibles, seguros y atractivos para las familias y los más pequeños.

Casi un millón para instalaciones deportivas

El presupuesto incorpora nuevas actuaciones para continuar mejorando las instalaciones deportivas municipales. Entre ellas destacan la reforma de las pistas de atletismo y la renovación de las pistas de pádel del Polideportivo Municipal, dando continuidad a las inversiones ya ejecutadas en los últimos años.

Con estas nuevas actuaciones, el equipo de gobierno alcanzará a lo largo de la legislatura cerca de un millón de euros invertidos en infraestructuras deportivas, apostando por unas instalaciones modernas, accesibles y de mayor calidad para clubes, deportistas y usuarios.

Asimismo, las cuentas municipales consolidan importantes proyectos de sostenibilidad, modernización urbana, deporte, seguridad y turismo, como el nuevo Ecoparque o el Plan de Sostenibilidad Turística de Portmán.

Más seguridad y refuerzo de la Policía

Una de las grandes prioridades de este equipo de gobierno, y así queda reflejado en el presupuesto municipal, es la mejora de la seguridad ciudadana.

En este sentido, el Ayuntamiento continúa reforzando la plantilla de Policía Local con la incorporación de nuevas plazas tanto de agentes como de mandos, con el objetivo de alcanzar a final de año un total de 39 efectivos. A ello se suma la adquisición de nuevos vehículos policiales, nuevo equipamiento y tecnología para los agentes, así como la implantación de más cámaras de seguridad y sistemas inteligentes que permitirán mejorar la prevención, la vigilancia y la capacidad de respuesta en todo el municipio.

Sin subida de impuestos

El equipo de gobierno subraya además que este presupuesto se aprueba cumpliendo el compromiso adquirido con los vecinos de no subir impuestos ni tasas municipales, manteniendo congelada la presión fiscal y garantizando al mismo tiempo la estabilidad económica del Ayuntamiento y la calidad de los servicios públicos. De hecho, las cuentas municipales se presentan “sin recurrir a incrementos impositivos, subidas de impuestos ni endeudamiento”, tal y como recoge la propia memoria de Alcaldía.

A ello se suma otro dato especialmente relevante: "Pese a la enorme cantidad de proyectos ejecutados durante estos tres años de legislatura y al importante esfuerzo inversor que está realizando este equipo de gobierno para transformar el municipio, la deuda municipal se ha reducido en cerca de un millón de euros, demostrando que es posible seguir avanzando, invirtiendo y mejorando La Unión desde la responsabilidad, la buena gestión económica y el equilibrio financiero", señalan desde el Consistorio.

En este sentido, el alcalde ha remarcado que “frente a quienes instalaban permanentemente al Ayuntamiento en la prórroga y la improvisación, hoy La Unión tiene unas cuentas realistas, transparentes y adaptadas a las necesidades actuales de la ciudad”.