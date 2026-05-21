Limpieza
No seas plasta: una campaña para mantener "un Torre Pacheco limpio"
La iniciativa municipal recuerda que no recoger los excrementos de las mascotas puede acarrear multas de hasta 2.000 euros
Torre Pacheco impulsa la campaña «No seas plasta», destinada a mejorar la higiene y la salubridad en la vía pública y áreas de recreo canino. Así lo han presentado la concejal de Seguridad Ciudadana, Charo Sánchez, y la concejal de Bienestar Animal, Sunci Pedreño, quienes han enfatizado que «mantener un Torre Pacheco limpio es responsabilidad de todos».
«Ser un plasta te puede costar hasta 2.000 euros», asegura el cartel de la campaña, basado en la Ordenanza Municipal de Animales de Compañía y el Reglamento de Limpieza Municipal, que establecen sanciones de entre 300 y 2.000 euros por razones como permitir que las mascotas hagan sus necesidades en aceras, calzadas, zonas de tránsito o mobiliario urbano y no recoger sus excrementos en una bolsa y tirarla a la basura, o por no verter una disolución de agua y vinagre para diluir la orina.
Para incidir los efectos de la campaña, agentes de la Policía Local intensificarán su presencia en las zonas más concurridas por vecinos con sus mascotas, como áreas de recreo canino y parques y jardines. Lo harán tanto de uniforme como de paisano, con el propósito de que los propietarios normalicen la recogida de excrementos con bolsas de plástico y su posterior vertido en la basura.
Como complemento, STV Gestión regalará dispensadores de bolsas en forma de hueso a los propietarios de perros, que podrán encontrarse en la Concejalía de Juventud y Bienestar Animal (Espacio Joven de Torre Pacheco) y en el Centro Integral de Seguridad de la Policía Local.
La campaña «No seas plasta» se enmarca en la iniciativa de doce campañas anuales de la Concejalía de Seguridad Ciudadana.
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