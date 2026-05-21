Puesta a punto para que Calnegre comience a recibir bañistas

La logística para poner a punto las playas del litoral lorquino ha comenzado con la adjudicación del contrato del servicio de limpieza y mantenimiento para la temporada estival de este 2026, que incluye también los equipamientos; así como el de instalación y retirada de los balizamientos. Lo ha anunciado este jueves la concejal de Medio Ambiente, María Hernández, tras aprobarse el inicio de los expedientes de contratación en la Junta de Gobierno Local.

“Estamos plenamente comprometidos con ofrecer a lorquinos y visitantes unas playas limpias, seguras y adaptadas al entorno. Se trata de un esfuerzo conjunto que no solo mejora la experiencia de quienes disfrutan del litoral lorquino, sino que también protege y preserva el extraordinario valor paisajístico y medioambiental de nuestro Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre”, ha destacado la concejal.

Por ello, ha añadido que la concejalía de Medio Ambiente, en colaboración con las de Emergencias y Seguridad Ciudadana, en coordinación con Demarcación de Costas y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, trabaja en la adecuación de las playas del municipio para la temporada de baño. “Las labores consistirán en una limpieza preliminar de choque de las playas para la retirada de residuos acumulados durante el periodo no estival, así como el mantenimiento de las mismas mediante limpieza diaria y recogida de residuos, con refuerzo e intensificación del servicio en los meses con mayor número de visitantes, julio y agosto”, ha explicado María Hernández.

En el contrato, ha indicado, también se incluye la “limpieza y cribado de la arena, la recogida de algas de manera controlada con retorno a su playa de origen –en caso de que por grandes acumulaciones se dificulte el acceso al baño-, así como la limpieza del núcleo urbano de Ramonete”.

Asimismo, la edil ha reseñado que se pondrán a disposición, por parte de la empresa adjudicataria, de aseos químicos de grandes dimensiones adaptados para personas con movilidad reducida en la Cala de Calnegre y la playa de Puntas de Calnegre, que dispondrán de su adecuado mantenimiento y limpieza, además de zonas de sombra pensadas especialmente para personas con movilidad reducida, “ya que queremos que nuestras playas sean inclusivas y seguras para todos”. También se instalará el equipamiento municipal en las playas de Puntas de Calnegre, Cala de Calnegre, Cala del Siscar y Cala del Baño de Las Mujeres, que incluyen contenedores, pasarelas de acceso, lavapiés y torres de vigilancia y baños químicos.

El dispositivo estará listo para uso y disfrute de los visitantes a partir de mediados del mes de junio, y abarcará toda la temporada de baño hasta finales de septiembre. “Al localizarse casi la totalidad de las playas del municipio en un enclave de especial singularidad por su entorno paisajístico e importante valor ambiental –al formar parte del Parque Regional de Cabo Cope y Puntas de Calnegre, la concejalía de Medio Ambiente cuenta con las autorizaciones correspondientes de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, así como de la Demarcación de Costas del Estado en Murcia, para la puesta en marcha de las actuaciones previstas en el contrato adjudicado”, ha destacado Hernández.

También ha señalado que el contrato de balizamiento para la zona de baño y señalización de canal de entrada y salida de embarcaciones en la playa de Puntas de Calnegre y Cala de Calnegre para la temporada 2026 y 2027 (dos años) también está iniciado, contando el Ayuntamiento con la autorización de la Demarcación de Costas del Estado en Murcia para la ejecución de las actuaciones propuestas en los pliegos de contrato.

“Con el objetivo de ofrecer una mayor calidad a los usuarios que cada verano visitan nuestra costa, llevaremos a cabo las acciones necesarias para instalar y mantener la señalización de los recintos que protegen a los bañistas ante las eventuales molestias o riesgos que pudieran ocasionar las embarcaciones de recreo, así como señalizar las zonas destinadas a la entrada y salida de pequeñas embarcaciones y otros usuarios (motos de agua, kayaks, windsurf,…), mediante el balizamiento de la playa de Calnegre y Cala de Calnegre boyas rojas, amarillas y verdes, así como con canales náuticos”, ha detallado María Hernández.

La concejal de Medio Ambiente ha explicado que el Ayuntamiento también ha tramitado “las solicitudes a los organismos competentes para la obtención de autorizaciones para realizar vuelos con dron en las playas e instalación provisional de cartelería sobre existencia de zonas aéreo vigiladas, así como también para el refuerzo del servicio de vigilancia en el control diario de aforo en playas. Todo ello, con la intención de mejorar el uso de las playas a los bañistas preservando los valores del espacio natural protegido”.

María Hernández ha detallado que, para garantizar un uso correcto de las playas, “se velará por el cumplimiento de las ordenanzas municipales por parte de los servicios de Policía Local, así como la aplicación del correspondiente dispositivo de salvamento por parte de los servicios de Emergencias y Protección Civil”.

El esfuerzo coordinado entre las diferentes concejalías, “garantizará la calidad, seguridad y protección del medio natural para el adecuado y uso y disfrute de nuestras playas durante la temporada estival que comenzará en un mes”, ha concluido.

Los equipamientos, playa a playa: