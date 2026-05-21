Social
Molina de Segura alcanza 46.667 sesiones anuales de Atención Temprana para niños de 0 a 6 años
El Gobierno regional ha incrementado más de un 15 por ciento las sesiones, premitiendo ofrecer planes personalizados y atención integral gratuita
El Gobierno regional ha facilitado que todos los niños y niñas de 0 a 6 años de Molina de Segura que requieren Atención Temprana puedan acceder a este servicio. Con el último incremento de sesiones aprobado por la Comunidad, en este municipio se han alcanzado las 46.667 anuales. Esto supone un incremento de un 15,5% respecto al año pasado, financiado con una inversión de 1,6 millones de euros al año.
La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto con el alcalde del municipio, José Ángel Alfonso, visitó este miércoles uno de estos centros, el CDIAT de la asociación Dismo, que ha incrementado en 1.800 las sesiones anuales. “Este centro es un ejemplo de esa atención especializada que se ofrece a las familias en una red formada ya por 74 centros, con planes personalizados que ofrecen un servicio adaptado a las necesidades de los niños y niñas. Una atención gratuita que reciben más de 8.500 menores en toda la Región”, destacó Ruiz.
Los cuatro Centros de Desarrollo Infantil y Atención Temprana de Molina de Segura prestan este servicio a más de 300 menores, de los que 64 son atendidos en el centro gestionado por la asociación Dismo. Allí reciben una atención integral ofrecida por un equipo multidisciplinar de profesionales de diferentes ámbitos, como psicología, logopedia y fisioterapia. Las instalaciones de este centro cuentan con seis salas, en las que estos profesionales atienden de forma individualizada a cada uno de los usuarios y a sus familias.
El último incremento de sesiones de atención temprana aprobado por el Gobierno regional ha permitido alcanzar las 761.913 en toda la Región, con una inversión anual de 26 millones de euros. “Llegamos así a todos los municipios y a todas las familias que necesitan este servicio de atención integral, facilitándoles el acceso de forma gratuita y que puedan elegir el centro más cercano a sus domicilios”, añadió la consejera.
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