Conmemoración
Diez años del Museo Azul de la Semana Santa de Lorca en una exposición
Con motivo de la clausura de los actos por su décimo aniversario, el MASS ha preparado una muestra con obras de toda su historia
La clausura del décimo aniversario del Museo Azul de la Semana Santa se hará por todo lo alto. Y que la semana que viene, el jueves, se inaugurará una muestra que, bautizada como MASS exposiciones. Memoria de una década, ofrecerá una recopilación con algunas de las piezas más destacadas de cuantas han sido exhibidas en este emblemático espacio de la Hermandad de Labradores.
Bordados, pinturas, esculturas, textiles y piezas de gran valor patrimonial serán protagonistas de un proyecto expositivo que echa la vista atrás; en concreto, hasta el 29 de mayo de 2015, día de la inaguración del MASS. Podrá visitarse hasta el 31 de agosto.
En la citada muestra, los visitantes podrán encontrar obras de los pintores Vicente Ruiz, Perla Fuertes, Manuel Coronado y Miguel García Peñarrubia; tallas de Francisco Salzillo y su escuela; esculturas de Ángeles Espinosa, Antonio Campillo y los hermanos Cava; capotes bordados de los diestros Pepín Jiménez y Pedro Barrera; el óleo de la carroza del Triunfo del Cristianismo de Francisco Cayuela, así como varios bocetos de Lucas Cuenca para los mantos de la caballería del citado grupo. Asimismo, se recuperarán para la ocasión los carteles anunciadores de las muestras y una pequeña explicación de cada una.
Los interesados podrán disfrutar de «un fiel equilibrio entre tradición e innovación; entre pasado, presente y futuro, y que, además de preservar el legado cultural del Paso Azul, proyecta el turismo en Lorca con propuestas interesantes, únicas y para todos los públicos», apuntan desde la hermandad.
El concejal de Cultura, Santiago Parro, quiso felicitar ayer al Paso Azul y, en especial, al director del MASS, Jesús García, «por estos diez años de intensa actividad cultural, divulgativa y patrimonial». El edil recordó que este es «el museo más grande de la Región de Murcia», y aseguró que «se ha consolidado como un espacio fundamental para comprender la riqueza artística, histórica y sentimental que rodea a nuestra Semana Santa».
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