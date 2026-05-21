La décima feria del calzado ‘Youte Festival’ convierte a Caravaca en epicentro nacional de la moda en yute

Coincidiendo con su décimo aniversario, la Feria del Calzado ‘Youte Festival’ regresa a Caravaca de la Cruz consolidada como una de las grandes plataformas de promoción de la industria del yute, la artesanía y la moda regional, reforzando además su dimensión profesional e internacional.

Con el lema ‘Caravaca, capital del yute y la moda con alma’, la edición de 2026 reunirá a empresas, diseñadores, compradores internacionales, medios especializados y profesionales del sector en una programación que combina tradición, innovación, cultura y negocio.

La programación abierta al público se desarrollará del viernes 29 de mayo al lunes 1 de junio, mientras que los encuentros profesionales tendrán lugar los días 1 y 2 de junio. El evento está organizado por la Asociación de Industrias del Calzado y Alpargatas (Calzia), con el apoyo del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz y del Gobierno de la Región de Murcia, a través del Instituto de Fomento y la Dirección General de Artesanía.

La programación, elaborada con el lema ‘Caravaca, capital del yute y la moda con alma’, combina feria comercial abierta al público, encuentros profesionales, exhibiciones artesanales y música en directo

El alcalde, José Francisco García, ha presentado este festival junto al director general de Artesanía de la Región de Murcia, Rafael Gómez; la concejal de Comercio, Ana Belén Martínez; el presidente de Calzia, Juan Romero; y el director de la asociación y secretario general de la Federación de Industrias del Calzado Español, Salvador Gómez.

José Francisco García ha destacado que “el ‘Youte Festival’ representa la capacidad de Caravaca para convertir su tradición artesanal en una propuesta contemporánea con proyección internacional”. José Francisco García ha subrayado además “el importante peso que la industria del calzado ha tenido históricamente en la economía local y la transformación que el sector ha experimentado en los últimos años, apostando por el diseño, la sostenibilidad, la innovación y la apertura a nuevos mercados”.

El festival alcanza su décima edición consolidado como un escaparate de referencia regional y nacional

El festival alcanza su décima edición consolidado como un escaparate de referencia regional y nacional para mostrar la calidad, el diseño y la capacidad emprendedora de la industria del calzado y la moda vinculada al yute. “Queremos poner el foco no solo en la tradición de la alpargata y el trabajo artesanal, sino también en la capacidad de las empresas para evolucionar, innovar y competir en mercados internacionales”, ha señalado el presidente de Calzia, Juan Romero.

Feria Comercial

La feria comercial, abierta al público e instalada en el patio de los Jesuitas, reunirá a dieciséis firmas con las últimas colecciones y novedades del sector: Kanna, Casteller, Maybe Espadrilles, Abarca Shoes, Jutelia, Calzados Bonadona, Alea Spero, Nemonic, Zoysan, Conchisa, Maypol, Rocai, Remedios Fernández Bolsos, Peregrinas de Caravaca, Perssam y Laura Bernal. El espacio contará además con actividades de animación y música en directo.

Dieciséis marcas participarán en el área comercial del patio de los Jesuitas y la agenda profesional contará con compradores y medios especializados de procedentes de Estados Unidos, Reino Unido, México, Colombia o Finlandia

La programación incluirá también la participación del Museo del Cáñamo, con exhibiciones en directo previstas para el sábado 30 de mayo; la presencia de Ubedíes Artesanía, Premio Nacional de Artesanía 2025; la performance en torno al libro ‘Sincericidio’ de Clemente Tormo; así como actuaciones musicales en directo de Joe Mina y LeVersse.

Entre las novedades de esta edición destaca además el nombramiento de Antonio Hidalgo como Embajador del Yute de Caravaca 2026, contribuyendo a la difusión y promoción de un producto y una tradición estrechamente vinculados a la identidad del territorio.

Proyección internacional

Presentación de la programación / Enrique Soler

La décima edición del ‘Youte Festival’ quiere dar además un importante salto cualitativo en su dimensión profesional e internacional. Los días 1 y 2 de junio, el Aula de Cultura Fundación Cajamurcia acogerá una agenda de actos con la participación de compradores, distribuidores y prensa especializada procedentes de Colombia, México, Reino Unido, Finlandia, Portugal o Estados Unidos. En estos encuentros participarán también firmas como Carmen Saiz, Pinaz, Euforia Bailarinas, New Rock, Inkapie, María Victoria y Calzados Picón.

El programa profesional incluirá jornadas y mesas redondas centradas en el valor del origen en la moda actual, la autenticidad y trazabilidad del producto

El programa profesional incluirá jornadas y mesas redondas centradas en el valor del origen en la moda actual, la autenticidad y trazabilidad del producto o la adaptación de la industria a las nuevas exigencias de las marcas. También se celebrarán reuniones comerciales, visitas a fábricas y una sesión específica sobre inteligencia artificial aplicada al calzado y la moda.