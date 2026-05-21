Un centro único en Europa para descubrir todos los secretos del café

Convertir el mero hecho de tomar un café en toda una experiencia, ese ha sido desde su creación el objetivo de la empresa murciana Salzillo Tea and Coffee, que cuenta con unas nuevas instalaciones más modernas y que ofrecen todas las necesidades de baristas y consumidores finales.

El nuevo Centro de Interpretación de Café Salzillo, ubicado en el polígono Industrial Oeste de Alcantarilla, cuenta con una novedosa aula de formación, una innovadora tienda de cafés, tés, cafeteras, menaje y elementos baristas para profesionales y particulares, un tostadero artesanal con varias máquinas con llama de fuego, una moderna línea de producción, envasado y almacenaje y un innovador centro de logística, indispensable para alcanzar la máxima eficiencia en la cadena de suministro.

Arraigo murciano y familiar

La empresa, que comenzó bajo la fundación de la familia Pellicer, fue adquirida en el año 2018 por Reina Group. Continuando con su filosofía de empresa familiar y profundo arraigo a la Región de Murcia para la elaboración de productos de gran calidad y ofrecer el mejor servicio.

Durante la inauguración, el presidente de Reina Group, Alfonso López Rueda, recordó que este 2026 Reina celebra su centenario: «Podemos celebrar que este centro de interpretación del café único en Europa incluso en el mundo, ya que hemos conseguido enlazar el conocimiento del café, lo que nos transmitió Antonio Pellicer, que fue un adelantado en su tiempo, ofreciendo un espació único».

López adelantó su intención de seguir invirtiendo en la Región de Murcia: «Hay planes de futuro para la planta de Caravaca y esta nueva, esperando seguir creando nuevos puestos de trabajo para los próximos años, siendo la Región de Murcia nuestro principal foco industrial».

Por parte del Gobierno regional, acudió la consejera de Agricultura, Sara Rubira, quien puso de manifiesto que «este centro refleja la fortaleza que tiene la industria alimentaria de la Región de Murcia», destacando en este sentido que «ha sido capaz de innovar y seguir creciendo, dando respuesta a las necesidades que tiene el consumidor». Sobre el Grupo Reina destacó que «se trata de una empresa que ha sabido crecer, manteniendo sus raíces en la Región de Murcia, creando empleo y fijando población». Junto a Rubira estuvo el director del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Juan Francisco Martínez, así como responsables de colectivos y empresarios de la Región.

El nuevo espacio cuenta con un tostadero artesanal. / Enrique Soler

También acudió el alcalde de Caravaca, José Francisco García, quien mostró su orgullo por el Grupo Reina. «Las administraciones siempre tienen que estar al lado de las empresas que generan empleo y riqueza», subrayó.

Por último, la alcaldesa de Alcantarilla, Paqui Terol, destacó la comunicación del Polígono Industrial Oeste: «Nuestro objetivo es facilitar todos los trámites a las empresas que quieren llegar hasta nuestras zonas industriales», recordando que el polígono cuenta con más de 1.400 empresas y 14.000 trabajadores.

Más de 70 personas trabajan en el centro, que ha sido diseñado por Luis Clavel, quien destacó que «bajo una estructura prefabricada hemos conseguido un diseño de vanguardia e innovación, que refleja la imagen que la empresa quiere proyectar al mundo».

La empresa se plantea nuevos objetivos de seguir abriendo mercados ofreciendo una amplia gama de productos de gran calidad.

Antes del acto oficial, el vicario episcopal de la zona Caravaca – Mula, David Martínez, bendijo las nuevas instalaciones acompañado por el matrimonio anfitrión de la jornada, Alfonso López y Mari Carmen Giménez, núcleo de la empresa familiar del Grupo Reina.

Apuesta por el Arábica

La empresa tuesta y comercializa una amplia variedad de cafés 100% Arábica procedentes de rincones selectos de todo el mundo, incluyendo Colombia, Brasil, Papúa Nueva Guinea, Hawai, Kenia, Jamaica Blue Mountain, Guatemala, Etiopía, Costa Rica y Panamá. Este enfoque en la calidad y la tradición se ha traducido en una oferta que busca la taza de café perfecta.

Además, Salzillo Tea and Coffee importa tés e infusiones de flores y frutas de los mejores jardines de China, India, Ceilán, Japón, Indonesia y África, ofreciendo actualmente más de cuatrocientas referencias distintas.

El Centro de Interpretación del Café Salzillo Tea and Coffee representa un paso adelante en el compromiso de la empresa por compartir su pasión y conocimiento con el público. Las instalaciones ofrecerán una experiencia interactiva que revelará la historia y la artesanía detrás de sus productos de alta calidad. Los visitantes podrán explorar los orígenes de los cafés y tés, aprender sobre el proceso de tueste y degustar algunas de las variedades más exquisitas.

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Esta iniciativa subraya el compromiso de Salzillo Tea and Coffee con la calidad y la excelencia en todos los aspectos de su negocio, desde la selección de materias primas hasta la producción y la formación.