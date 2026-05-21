Beniel moderniza su servicio de recogida de residuos con la renovación de camiones y contenedores

El Ayuntamiento de Beniel y la empresa mixta Sermubeniel han renovado de forma integral la flota de vehículos del servicio de recogida de residuos urbanos, con la incorporación de tres nuevos camiones de carga lateral, e iniciado la sustitución progresiva de todos los contenedores del término municipal para adaptarlos a este nuevo sistema.

La alcaldesa, Mari Carmen Morales, ha explicado que se trata “de la mayor modernización de este servicio público municipal en las últimas décadas”. La regidora ha enumerado los beneficios que conlleva la incorporación de la carga lateral, "como menos molestias para la ciudadanía y una mayor eficiencia”.

Morales ha destacado que de esta forma “se destinan más recursos humanos a la limpieza viaria, para cuidar nuestras calles, además de que los vecinos cuentan con contenedores más modernos y herméticos”. La alcaldesa ha remarcado que “con la renovación de los camiones hacemos el servicio más sostenible, al prescindir de vehículos que tenían hasta veinte años y que sufrían roturas con cierta frecuencia”.

Morales ha sostenido que “este nuevo sistema permite una mejor planificación del servicio, más adaptada a las necesidades de cada zona del municipio”. La regidora ha informado de “que la implantación del nuevo sistema ha finalizado en la zona de huerta y pedanías. Ahora vamos a desplegarlo en el casco urbano".

Asimismo, ha señalado que “vamos a convocar reuniones sectoriales con vecinos, para explicar el funcionamiento del servicio y sus beneficios”. En este sentido, Morales ha indicado que esta modernización “supone un paso necesario para poder avanzar en la implantación del contenedor marrón, destinado a residuos orgánicos, una vez la Comunidad Autónoma disponga de las infraestructuras necesarias para su tratamiento”.

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La alcaldesa ha querido subrayar además que “esta actuación no supone ningún coste adicional para la ciudadanía ni implica una subida en el recibo”. Con esta actuación, el Ayuntamiento de Beniel y Sermubeniel continúan avanzando en la modernización de los servicios públicos municipales, con una recogida de residuos más eficiente y sostenible.