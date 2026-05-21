El Ayuntamiento de Águilas iniciará este jueves la retirada de posidonia en Calabardina y La Cola tras la luz verde de Medio Ambiente

El Ayuntamiento de Águilas ha anunciado que este jueves comenzará la retirada de los restos de posidonia acumulados en las playas de Calabardina y La Cola, una actuación que podrá llevarse a cabo después de que este miércoles, 20 de mayo, la Dirección General de Medio Natural, organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia, haya dado finalmente respuesta favorable a la solicitud presentada por el Consistorio el pasado mes de abril.

Desde el Equipo de Gobierno municipal se quiere dejar "muy claro" que "el Ayuntamiento ha actuado en todo momento con absoluta responsabilidad y dentro de la legalidad vigente, cumpliendo además el compromiso adquirido con los vecinos de actuar de manera inmediata en cuanto el organismo competente autorizase los trabajos".

En este sentido, el alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, ha subrayado que “el Ayuntamiento ha estado preparado desde el primer momento para acometer la limpieza, pero existía una normativa muy clara que prohíbe expresamente la retirada de posidonia sin la correspondiente autorización previa de la administración competente”.

"Cabe recordar que la retirada de restos de posidonia está regulada por la normativa medioambiental vigente y requiere autorización expresa de la Consejería de Medio Ambiente de la Región de Murcia. Por este motivo, el Ayuntamiento realizó la correspondiente petición hace más de un mes y no ha sido hasta hoy, 20 de mayo, cuando el Gobierno regional ha emitido dicha autorización", destacan fuentes municipales.

Noticias relacionadas

Desde el Consistorio lamentan que "·durante este tiempo algunos sectores hayan intentado tergiversar la realidad y trasladar a la ciudadanía la falsa idea de que era el Ayuntamiento el que se negaba a limpiar las playas, cuando los hechos demuestran precisamente lo contrario. “El Equipo de Gobierno, con su alcalde al frente, ha cumplido su palabra y actuará de inmediato ahora que existe autorización oficial para ello”, señalan desde el Ayuntamiento.