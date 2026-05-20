Soluciones técnicas y humanas coordinadas con inmediatez

Desde Veolia operan con una premisa muy clara: una visión global con foco local. Porque Veolia no es únicamente una empresa de gestión de agua, sino un partner tecnológico de referencia en la gestión medioambiental, abarcando el reciclaje de residuos sólidos, el tratamiento de residuos peligrosos y la energía. «Nuestro valor reside en cómo aplicamos los conocimientos a la realidad de cada territorio, cada uno con su propia idiosincrasia. Construimos un pilar fundamental para los ayuntamientos, disponer y aspirar a un proyecto de municipio sostenible», afirmó Jorge Bonilla, gerente territorial de Veolia en Cartagena, Torre Pacheco y San Javier, durante su intervención en el III Foro Mediterráneo.

Ante los desafíos ambientales a los que se enfrentan los municipios: proteger recursos, personas y biodiversidad, la promoción de la energía verde, la circularidad, el tratamiento de residuos industriales y la valorización de los mismos, Veolia es capaz de aportar soluciones técnicas y humanas coordinadas en todo momento con los ayuntamientos, con una inmediatez increíble que se suma a una humanidad que se traslada a su política de atención al ciudadano, «para que nadie quede atrás».

Porque a través de la acción social, Veolia promueve diferentes iniciativas como tarifas para personas en situación de vulnerabilidad, fondos sociales e innovación dirigida a facilitar la vida a personas mayores, siendo la única empresa privada de la Región de Murcia reconocida con el certificado Senior de Aenor.

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Además, Veolia cuenta con un hubgrade en Cartagena que hace las funciones de centro de control, que de manera digital analiza datos para prever posibles inundaciones y ayudar en la gestión de eventos meteorológicos de extrema virulencia.