José Masegosa: "El conocimiento solo tiene valor si se comparte y mejora la vida de las personas"

Enrique Soler

Los municipios afrontan en la actualidad el gran desafío de responder a las nuevas necesidades sociales, ambientales y económicas que se presentan, siempre con recursos limitados, pero sin perder la capacidad de respuesta. La sostenibilidad y esa gestión eficiente de los recursos, así como la transformación digital y la retención del talento, son aspectos fundamentales para hacer de la economía circular un modelo, precisamente, sostenible. Y no son deberes, sino retos presentes que desde el Grupo Hozono Global «estamos abordando creyendo en una idea fundamental, y es que los grandes desafíos no pueden afrontarse en solitario. Por ello trabajamos desde hace años, codo con codo, con la administración pública prácticamente en todo el país, en sectores como el medio ambiente, las infraestructuras, los servicios urbanos, el transporte sanitario o la transformación digital», afirmó José Masegosa durante su intervención en el III Foro Municipalismo.

Hozono Global es un grupo formado por 4.500 profesionales repartidos por buena parte de la geografía española, y cuya experiencia les ha enseñado que las mejores soluciones siempre aparecen cuando diferentes capacidades trabajan unidas. «En los últimos años hemos puesto en marcha proyectos que reflejan esa forma de entender esta colaboración entre empresas, administración y territorio», explica Masegosa.

Más allá de la Región

Ejemplo de ello, más allá de las fronteras regionales, es el Servicio de Recogida de Residuos Urbanos en la Ribera Alta del Ebro, que atiende a más de 27.000 vecinos y ha marcado un antes y un después en la gestión ambiental de ese territorio. Así como la recuperación de la Casa del Cuento de Guadalajara o el Teatro El Siglo de Carlet (Valencia), proyectos relevantes que devuelven a estos municipios espacios culturales emblemáticos para convertirlos en nuevos espacios de encuentro para la ciudadanía. O los trabajos de conservación y mantenimiento que están llevando a cabo en el parque forestal de Polvoranca (Madrid).

Proyectos diferentes entre sí pero que parten de la misma idea: colaborar con las administraciones públicas para dar respuestas a necesidades reales de los municipios. Pero para afrontar todos estos desafíos a los que se enfrentan los municipios no basta con la colaboración entre empresas y administraciones públicas, también se necesita investigación y talento.

La Cátedra del Medio Ambiente, Agua y Energía refuerza su colaboración con el ámbito universitario

Y, por ello, el Grupo Hozono Global ha reforzado en este último año su colaboración con el ámbito universitario a través de la creación junto a la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) de la Cátedra de Medio Ambiente, Agua y Energía, una iniciativa que nace con el claro objetivo de generar conocimiento para afrontar los principales retos ambientales a los que nos tenemos que enfrentar. Una cátedra en la que se aborda la sostenibilidad urbana, la transición energética, la eficiencia hídrica y, sobre todo, cómo convertir ese conocimiento en soluciones reales y aplicables para mejorar la vida de las personas.

Además, Hozono Global ha participado recientemente, a través de Orthem, en la creación de la Cátedra de Eficiencia Hídrica y Agricultura Sostenible de la mano de la Universidad de Alicante, poniendo el foco en la transferencia de conocimiento para aportar soluciones innovadoras para el sector agroalimentario.

También ha impulsado a través de Actúa el Máster en Gestión y Dirección de Servicios Públicos Urbanos.

Hacia un horizonte sostenible

Mejorar el día a día de las personas pasa por cuidar del entorno. Por eso, además de la propia actividad de conservación y mantenimiento de espacios naturales que desarrollan las empresas de Grupo Hozono Global, se encaminan al objetivo de llegar a emisiones cero en todos y cada uno de los servicios y obras que llevan a cabo con medidas efectivas y reales, contribuyendo a la preservación de los recursos naturales y fomentando el compromiso hacia el medio ambiente por parte de todas las personas que forman parte de este grupo.

Así, disponen de vehículos respetuosos con el medio ambiente, como una flota de vehículos sanitarios, única en España, y cuentan con su propia red de gasineras. También colabora con el proyecto europeo Life Forest CO2 para reducir las emisiones de CO2.

Además, emplean maquinaria sostenible a nivel medioambiental, como las herramientas con batería de ion litio con las que cuidan sus zonas verdes, pura innovación al servicio del medio ambiente.

También realizan exhaustivos planes de gestión medioambiental antes de llevar a cabo todas sus obras y servicios. Así, de forma previa a la realización de una obra o servicio, llevan a cabo un análisis de aquellos aspectos ambientales que podrían interactuar con el medio ambiente, lo que les permite establecer las medidas preventivas y de protección necesarias.

La formación es clave. Por eso llevan a cabo actividades de formación para sus profesionales y para los vecinos de las localidades en las que desarrollan su actividad para divulgar el respeto al medio ambiente.

«Otro de los desafíos que tenemos por delante es la necesidad de formar profesionales preparados para gestionar municipios que cada vez son más complejos y requieren tecnificación y talento que sepa detectar las necesidades reales de sus vecinos», añade el director de Comunicación de un Grupo Hozono Global que no solo se posiciona como una empresa de servicios, sino como un aliado estratégico de las administraciones como puente en el ámbito de la investigación, innovación y aplicación práctica, «porque la transformación de los municipios no depende únicamente de tener más recursos, también de colaborar mejor y compartir el conocimiento para generar confianza».

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«Cuando la empresa, la universidad y la administración, cuando la colaboración público-privada llevada a su máximo exponente ofrece unión, el conocimiento deja de quedarse en el cajón y se convierte en soluciones reales, en municipios más sostenibles, en servicios públicos más eficientes y en oportunidades para los jóvenes. El conocimiento tiene valor solo cuando se comparte, y especialmente cuando se aplica para mejorar la vida de las personas», concluye Masegosa.