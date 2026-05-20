Ginés Campillo, alcalde Mazarrón: "El año que viene habrá una importante rebaja fiscal"

Enrique Soler

El Ayuntamiento aplicará el próximo año una «importante rebaja fiscal» dirigida tanto a empresas como a vecinos del municipio, después de haber logrado «darle la vuelta a la situación» económica municipal tras las medidas adoptadas durante el último ejercicio.

Así lo anunció este martes el alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo, durante su participación en la mesa redonda ‘Turismo y Sostenibilidad’, celebrada durante el III Foro de Municipalismo, organizado por La Opinión y Prensa Ibérica, donde defendió el modelo turístico de Mazarrón y repasó las actuaciones impulsadas por el Consistorio en materia de sostenibilidad, patrimonio, cultura e infraestructuras.

El regidor explicó que el Ayuntamiento se vio obligado el pasado año a realizar una «corrección económica» que implicó la subida de algunos impuestos. Sin embargo, aseguró que la situación financiera ha mejorado y permitirá acometer una reducción de la carga fiscal. «Tenemos previsto que el año que viene vendrá una importante rebaja fiscal para todas las empresas y para todos los mazarroneros», afirmó.

Durante su intervención, Campillo defendió el potencial turístico del municipio y señaló que Mazarrón no solo basa su atractivo en el modelo tradicional de sol y playa. «También de muchas más cosas», indicó.

Buscamos a un turista de calidad que aporte 'feedback' e impacto económico

El alcalde recordó que durante los meses de junio, julio y agosto el municipio registra una elevada ocupación turística, pero subrayó que el objetivo del Ayuntamiento pasa por atraer a un visitante de mayor calidad y con mayor impacto. «Buscamos un turista que nos aporte algo más de más feedback también y que reporte mucho más a la economía municipal», sostuvo.

En este sentido, señaló que la estrategia municipal pasa por reforzar la oferta cultural y patrimonial, una línea en la que, según explicó, trabajan numerosos ayuntamientos centrados en el turismo. Campillo destacó la recuperación de elementos históricos del municipio y la reivindicación de los barcos fenicios hallados frente a la costa mazarronera. «Seguimos luchando por patrimonio histórico importante para nosotros, como son los barcos fenicios, que están en Cartagena y que reivindicamos que vayan a Mazarrón», afirmó.

El alcalde también puso en valor actuaciones relacionadas con el patrimonio arqueológico, como el poblado argárico de Cabezo del Plomo, con más de 5.000 años de antigüedad, y defendió la programación cultural impulsada por el Ayuntamiento, especialmente durante el verano.

Ginés Campillo, junto a otros regidores municipales, en una de las mesas del Foro Municipalismo / L.O.

Entre las iniciativas mencionó el festival Mares de Papel, que incluye conciertos y espectáculos estivales. Campillo aseguró que la oferta turística debe responder a las expectativas del visitante. «Tenemos que ser conscientes de que los turistas son clientes y, por ello, debemos tener una oferta lo suficientemente atractiva e importante», señaló.

Sostenibilidad

En el ámbito de la sostenibilidad, el regidor explicó que el Ayuntamiento obtuvo hace tres años una subvención europea de cuatro millones de euros destinada a un programa de sostenibilidad turística. Según detalló, las actuaciones financiadas se han articulado en torno a los ejes medioambiental, cultural, social y económico.

Entre las medidas medioambientales destacó la construcción del nuevo Centro de Interpretación del Medio Natural de Bolnuevo, así como la puesta en valor de diez kilómetros de calas vírgenes para crear recorridos peatonales y ciclistas. También mencionó actuaciones de protección en las lagunas de Las Moreras, un enclave que alberga aves migratorias.

Algunos ayuntamientos reciben más ayudas en función de su afinidad política

En materia cultural y social, Campillo defendió la programación desarrollada durante todo el año y avanzó algunas de las actividades previstas para este verano dentro del mencionado festival Mares de Papel, entre ellas las visitas de los periodistas Vicente Vallés y Carlos Franganillo los días 4 y 11 de julio.

El alcalde aprovechó además su intervención para reclamar una financiación autonómica más equitativa entre municipios. Aseguró que existe una situación de «infrafinanciación autonómica y municipal» y sostuvo que «algunos ayuntamientos reciben más recursos en función de su afinidad política con el Gobierno regional». En esta línea, reclamó «las mismas oportunidades económicas que el resto de municipios».

El regidor sostuvo que una mayor disponibilidad presupuestaria permitiría acelerar proyectos e inversiones en el municipio. En este contexto, destacó que el Ayuntamiento está desarrollando «la mayor inversión en sostenibilidad» de la historia reciente de Mazarrón.

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Según explicó, el Consistorio destina actualmente 14 millones de euros a actuaciones relacionadas con la renovación de redes de abastecimiento para evitar pérdidas de agua en las tuberías, la mejora integral de calles y proyectos de eficiencia energética.