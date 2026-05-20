Un enfoque de I+D+i que viaja del laboratorio a la realidad

Con servicio a más de 44 millones de personas en todo el mundo, en un total de 19 países a los que recientemente se ha sumado Japón, con su exigente y complejo mercado, Aqualia impulsa la innovación y la tecnología para facilitar un ciclo integral del agua eficaz y eficiente.

A través de un enfoque de I+D+i con el que se traslada el trabajo de los laboratorios a la realidad, «porque la innovación no vale para nada si no se traslada a hechos concretos y medibles», tal y como afirmó Miguel Jiménez, director de la Delegación de Aqualia en Murcia durante su intervención en el III Foro Municipalismo, dejan que la sostenibilidad orbite sobre dicha innovación aplicada a la tecnología, ya sea a través de la depuración de agua o en el trabajo en ecofactorías.

Con más de 120 desarrollos tecnológicos activos en base a esa sostenibilidad, a través de un grupo multidisciplinar que fomenta la colaboración público-privada e innova de forma colaborativa, llevan los desarrollos a tal grado de madurez que la mayoría de casos acaban en patentes.

Uno de estos trabajos es el Proyecto Ninfa, que ha posicionado a Los Alcázares en la primera línea europea contra la contaminación del agua. Una iniciativa que reúne a expertos, administraciones y empresas para abordar uno de los grandes desafíos actuales: la protección de las aguas subterráneas y su impacto en ecosistemas tan sensibles como el Mar Menor.

El proyecto Ninfa tiene un objetivo claro: desarrollar nuevas herramientas que permitan monitorizar, analizar y tratar la contaminación del agua, tanto superficial como subterránea.

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Gracias a diferentes sensores y metodologías analíticas, es posible detectar la presencia de contaminantes, evaluar riesgos y validar tecnologías de tratamiento frente a problemas complejos derivados de la agricultura, la escorrentía urbana o los efluentes de depuración.