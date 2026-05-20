Ecoembes, de la mano de administraciones y empresas por un futuro sin residuos

La gestión de residuos se encuentra en un momento de profunda transformación. En los últimos años, la entrada en vigor del Real Decreto de envases (1055/2022), el nuevo Reglamento Europeo de Envases –que entrará en vigor en agosto de este mismo año–, y la posible tramitación de un nuevo Real Decreto también de envases en los próximos meses han configurado un marco más exigente que afecta tanto a las administraciones públicas como a las empresas y a los sistemas de responsabilidad ampliada del productor.

En este contexto, que exige agilidad, anticipación y capacidad de adaptación para garantizar una transición eficaz, Ecoembes trabaja de la mano de empresas y administraciones para dar una segunda vida a los envases.

Así quedó claro tras la intervención de Juan Carlos Arranz en el III Foro Municipalismo, en el que el gerente de Ecoembes en la Región de Murcia afirmó que «se nos presenta un reto, una llamada a la acción en la que las modificaciones legislativas tienen impacto en los actores que participamos en la gestión de residuos», remarcando «la importancia de ser ágiles para aplicar los cambios legislativos y que esta transición sea lo más llevadera posible».

El ecodiseño de los envases es una de las vías para alcanzar los objetivos que la legislación marca

Así, los objetivos que persigue la legislación son fomentar la prevención y la reutilización, además de alcanzar un reciclaje de alta calidad: no basta con reciclar más, sino de hacerlo mejor, lo que pasa por cumplir con unos objetivos de reciclado, pero también de recogida separada y hacerlo, además, en cada una de las comunidades autónomas. Si a esto se le suma que el próximo Reglamento de Envases exigirá que estos solo puedan considerarse reciclables si se han reciclado de manera efectiva y a gran escala, el reto para la industria es aún mayor y más complejo.

En este sentido, el ecodiseño de los envases –su diseño en base a criterios de sostenibilidad– y establecer sistemas de recogida separada que prioricen la eficiencia cobran especial relevancia como vías para alcanzar los objetivos que la legislación marca.

Arranz destacó que «no basta con que un solo agente esté implicado, sino que requiere del compromiso y acción de todos los que conforman la cadena de reciclaje», desde administraciones públicas hasta empresas, incluyendo al propio Ecoembes. «Y tampoco es suficiente con reciclar más, hay que promover la reducción y la reutilización de los residuos, diseñar envases y establecer sistemas de recogida y tratamiento más eficientes y seguir consolidando el hábito de separar residuos en casa, además de fomentar la innovación y la digitalización en el sector de los residuos», añadió.

Ciclo del reciclaje

Ecoembes, la organización que impulsa la transición hacia la economía circular en el ámbito de los envases, apoyando a las empresas y al conjunto de la sociedad, lleva más de 25 años trabajando en cada uno de los territorios, con los municipios, las empresas, el tercer sector y la sociedad, para hacer posible el reciclaje de los envases.

Este trabajo pasa por conocer en profundidad las necesidades e idiosincrasia de cada una de las zonas, de adaptarse a sus problemas y de ofrecer soluciones sostenibles en el tiempo. Así, los municipios son aliados esenciales e imprescindibles, puesto que la recogida separada –el comienzo del ciclo del reciclaje– se produce en estos, para lo cual Arranz destacó que Ecoembes «trabaja reforzando la formación a técnicos, así como fomentando la digitalización e innovación a lo largo del ciclo del reciclaje».

Aquí cobra especial importancia contar con una visión regional sobre las infraestructuras destinadas a la selección de envases, fundamental para poder alcanzar ese reciclado efectivo y a gran escala.

Las empresas murcianas que ponen envases en el mercado son también uno de los agentes indispensables a la hora de hacer posible el funcionamiento del ciclo del reciclaje. Por una parte, en materia de ecodiseño y, por otra, con la financiación de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Más de 500 empresas de la Región de Murcia han confiado en Ecoembes para que la organización les acompañe y asesore, para facilitar su adopción a los marcos regulatorios y fomentar la economía circular de sus envases.

Concienciación

Para que todo el trabajo realizado por las administraciones y las empresas tenga resultados, es primordial contar con el apoyo e implicación de la ciudadanía.

Por ello, Ecoembes no se limita a fomentar el reciclaje entre los hogares murcianos, sino que lleva la recogida separada a otros lugares donde los ciudadanos están. Por ejemplo, a las Fiestas de Primavera de Murcia, y en particular en el Bando de la Huerta, donde Ecoembes colaboró con el Ayuntamiento de Murcia en el refuerzo del dispositivo especial de limpieza y reciclaje, con el objetivo de facilitar la separación de residuos en un contexto de elevada concentración de personas y un incremento puntual en la generación de envases. Se impulsó la instalación de papeleras específicas para la recogida separada en barracas y zonas de alta afluencia.

Por otro lado, la organización también ha colaborado en otro tipo de festivales como La Mar de Músicas, junto al Ayuntamiento de Cartagena, donde se reforzó la recogida separada de residuos. Dentro de esta iniciativa, la organización puso en marcha una campaña de concienciación para aumentar el conocimiento de los beneficios del reciclaje entre todos los ciudadanos, con el fin de disminuir la fracción de impropios en el contenedor amarillo y evitar romper la cadena de reciclado.

En tercer lugar, durante el Camino del Levante a Caravaca de la Cruz, Ecoembes desarrolló una iniciativa orientada a facilitar la correcta gestión de los residuos generados a lo largo del itinerario, evitando que los peregrinos dejasen residuos a su paso por los espacios naturales que recorrían y pudiesen reciclar tanto en los contenedores de los once municipios recorridos como en sus albergues y alojamientos rurales.

A este compromiso se suma la lucha contra la basura en la naturaleza, donde el año pasado más de 1.000 voluntarios de la Región participaron en los más de 60 puntos de limpieza de residuos en espacios naturales enmarcados en el proyecto Libera de la entidad junto a SEO/Birdlife.

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De esta manera, Arranz concluyó que Ecoembes busca fomentar «un modelo de colaboración público-privada basado en el apoyo técnico a los municipios, el acompañamiento a las empresas y la concienciación entre la ciudadanía para poder avanzar hacia una economía circular eficaz y alcanzar un futuro sin residuos».