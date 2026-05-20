La Comunidad invierte 3,8 millones de euros en Moratalla para reforzar la resiliencia forestal y la conectividad ecológica del Noroeste

La Comunidad Autónoma ha movilizado inversiones por valor de 3,8 millones de euros en Moratalla durante los años 2025 y 2026 destinadas a la mejora de la resiliencia forestal, la prevención de incendios, la restauración ecológica y el fortalecimiento de la conectividad ambiental en el Noroeste regional.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, visitó distintas actuaciones desarrolladas en el municipio junto al alcalde de Moratalla, Juan Pascual Soria, y destacó que “el Gobierno regional está realizando una apuesta histórica por la protección y modernización de los montes del Noroeste, con actuaciones que mejoran la seguridad, la biodiversidad y la capacidad de adaptación de nuestros ecosistemas frente al cambio climático”.

La principal actuación ha sido la finalización del proyecto de restauración de 81 kilómetros de viales forestales en espacios naturales, una intervención estratégica que ha permitido reforzar la conectividad ecológica y mejorar el acceso y la gestión en algunos de los espacios naturales más valiosos de la Región. La actuación, financiada con fondos Next Generation EU, ha supuesto la inversión de 550.000 euros y ha permitido recuperar diez caminos forestales deteriorados por lluvias torrenciales.

Otras actuaciones en la zona incluyen proyectos europeos de adaptación al cambio climático, prevención de incendios y mejora de la biodiversidad forestal

Los trabajos han mejorado la conexión entre distintos espacios de la Red Natura 2000, como Sierra de los Álamos, El Buitre, La Rogativa e Inazares, utilizando como eje vertebrador la vía pecuaria Cordel de Cehegín. Además, las actuaciones facilitan las labores de vigilancia, prevención de incendios y conservación ambiental, al tiempo que benefician a vecinos, ganaderos y agricultores que utilizan estos caminos.

Los trabajos han mejorado la conexión entre distintos espacios de la Red Natura 2000, como Sierra de los Álamos, El Buitre, La Rogativa e Inazares

Durante la visita, el consejero subrayó que “estas inversiones permiten proteger mejor nuestro patrimonio natural, mejorar las infraestructuras forestales y generar oportunidades vinculadas al desarrollo rural sostenible y al ecoturismo en la zona”.

Entre las actuaciones desarrolladas en Moratalla también figuran proyectos de regeneración de zonas incendiadas, actuaciones vinculadas al proyecto Spartaria para el aprovechamiento forestal sostenible, mejoras en vías pecuarias y distintas iniciativas de bioeconomía forestal y empleo verde enmarcadas en el proyecto Green Boost.

Además, el Gobierno regional mantiene en proceso de contratación dos importantes infraestructuras forestales para el municipio, como son el nuevo Centro de Defensa contra Incendios Forestales de Moratalla, con una inversión prevista de 1,45 millones de euros, y la nueva nave forestal de El Sabinar, que cuenta con 650.000 euros.

Sobre esta actuación, Juan María Vázquez explicó que “el proyecto avanza tras haberse resuelto distintas cuestiones administrativas y relacionadas con la titularidad de los terrenos”. El consejero señaló que “la previsión es adjudicar las obras este año para comenzar la actuación entre finales de 2026 y el primer trimestre del 2027”.

Social Forest y mejora forestal en ‘La Puerta’

El consejero Juan María Vázquez revisando los proyectos realizados / La Opinión

El consejero visitó también actuaciones vinculadas al proyecto europeo Social Forest, cuya inversión asciende a 43.250 euros, desarrollado en el monte ‘El Salto y La Capellanía’, donde se están ejecutando tratamientos selvícolas adaptativos sobre masas forestales surgidas tras el gran incendio de Moratalla de 1994.

La actuación piloto, integrada en este programa Interreg Sudoe y cofinanciada por FEDER, permitirá intervenir sobre 15 hectáreas de pinar joven denso para mejorar su estabilidad, reducir la competencia hídrica y disminuir el riesgo de incendios futuros. Los trabajos incluyen clareos, podas y tratamientos de diversificación estructural para favorecer masas forestales más resilientes y adaptadas al cambio climático.

Además, la Comunidad ha finalizado recientemente actuaciones de protección forestal y mejora de la resiliencia ecológica en el entorno del camping municipal ‘La Puerta’, donde se han desarrollado tratamientos selvícolas preventivos y medidas de autoprotección frente a incendios forestales.

Estas intervenciones han permitido reducir la carga de combustible vegetal, mejorar la seguridad del entorno y favorecer una gestión forestal más sostenible en una zona de elevada afluencia turística y gran valor ambiental.

5 millones en actuaciones forestales

Las inversiones impulsadas por la Comunidad en el Noroeste superan los 5 millones de euros, sumando las ejecutadas en Moratalla, Caravaca de la Cruz, Cehegín y Calasparra. Entre ellas, destacan la restauración de caminos forestales y mejora de la conectividad ecológica en Moratalla; la renovación de la base de medios de extinción de La Alberquilla en Caravaca de la Cruz, con una inversión de 843.000 euros; los proyectos piloto del programa Social Forest en Cehegín; y diversas actuaciones de gestión forestal sostenible, bioeconomía y mejora de hábitats forestales en Calasparra.