Los Alcázares impulsa un proyecto pionero para retirar Caulerpa de sus playas

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha iniciado esta semana una prueba piloto para la retirada manual de pequeñas manchas aisladas de Caulerpa prolifera en la playa de Los Narejos. La actuación forma parte de una línea de trabajos experimentales impulsados por el consistorio para mejorar las zonas de baño del municipio y avanzar en la protección y recuperación del Mar Menor.

Los trabajos, autorizados por la Demarcación de Costas y por la Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática de la Comunidad Autónoma, consisten en la extracción manual y controlada de pequeñas acumulaciones de esta alga mediante herramientas manuales y bajo supervisión ambiental especializada.

El alcalde de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, ha destacado que el municipio se convierte así en «el primer ayuntamiento del Mar Menor en realizar una experiencia piloto de retirada de Caulerpa». El regidor ha explicado que el proceso administrativo ha sido «un trámite largo, de prácticamente un año», hasta recibir recientemente la autorización necesaria para comenzar la intervención.

Ha iniciado una actuación manual y controlada en la playa de Los Narejos para evaluar su impacto ambiental

Pérez Cervera ha señalado que el objetivo principal de la prueba es retirar manchas puntuales de Caulerpa para observar posteriormente «el comportamiento del ecosistema y de nuestras playas». En este sentido, ha insistido en que se trata de una actuación «completamente experimental y manual», supervisada por personal de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma y con apoyo técnico especializado.

Según la memoria técnica presentada por el Ayuntamiento, la finalidad del proyecto es evaluar los resultados de la retirada manual de pequeñas manchas aisladas de Caulerpa prolifera y comprobar si esta metodología puede ayudar a evitar que esas acumulaciones se unan y formen superficies mayores que dificulten el acceso al baño.

La prueba busca comprobar si la extracción de pequeñas manchas evita que formen superficies mayores en las zonas de baño

La actuación no se limitará a la extracción del alga. El proyecto incluye también un seguimiento ambiental posterior para analizar el estado del fondo marino tras los trabajos, observar la evolución de la zona intervenida y comprobar si el alga vuelve a proliferar. Con ello, el Ayuntamiento busca valorar la eficacia real de esta metodología y su posible viabilidad en futuras actuaciones experimentales.

Otras iniciativas

El alcalde ha recordado que el consistorio mantiene en marcha otras iniciativas pioneras, en colaboración con el Gobierno regional y el Gobierno de España, entre ellas la prueba piloto para la retirada de fangos en la playa de La Concha.

Pérez Cervera ha defendido la actitud «proactiva e innovadora» del Ayuntamiento de Los Alcázares en la puesta en marcha de acciones que contribuyan a proteger el Mar Menor, aunque ha subrayado también la necesidad de que sigan avanzando las soluciones estructurales y las medidas en origen para garantizar la recuperación real del ecosistema.

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Desde el consistorio han recalcado que todas las actuaciones se desarrollan dentro de las competencias municipales, con las autorizaciones pertinentes y bajo criterios técnicos y ambientales, manteniendo como prioridad la conservación y el respeto al ecosistema del Mar Menor.