San Javier, un municipio cada vez más conectado y cómodo para vivir

San Javier afronta un punto de inflexión en su desarrollo municipal, marcado por una doble hoja de ruta: mejorar los servicios que el vecino utiliza cada día y consolidar proyectos estratégicos capaces de atraer inversión, actividad económica y nuevas oportunidades. El municipio avanza así hacia un modelo más cómodo para vivir, mejor conectado, más preparado frente a lluvias intensas y con una identidad propia cada vez más reconocible en torno a la aviación, la innovación y el turismo.

Uno de los ejes más visibles de esta nueva etapa es la mejora del espacio público. El Ayuntamiento ha puesto en marcha por primera vez un contrato integral de mantenimiento de la vía pública, con una inversión anual de 600.000 euros, un equipo de más de diez personas y seis vehículos. Este servicio permite actuar con mayor rapidez sobre baches, aceras deterioradas, bordillos, arquetas, pavimentos hundidos y señalización, reforzando canales como Línea Verde.

A esta actuación se suma el esfuerzo en asfaltado y renovación de calles. En 2025 se ejecutó un plan de más de 55.000 metros cuadrados, con una inversión superior a 1,7 millones de euros, y el presupuesto de 2026 incorpora otros 2 millones para pavimentación. La mejora del firme responde a una demanda vecinal e incide en la seguridad vial, la accesibilidad y la calidad de vida.

La movilidad será otro de los grandes cambios de los próximos años. San Javier ha dado luz verde al pliego para poner en marcha su primer transporte urbano propio, con un contrato de 9,5 millones de euros a ocho años. El sistema contará con cinco autobuses híbridos, cinco líneas y servicio de 7:00 a 23:00 horas, conectando San Javier, Santiago de la Ribera y las pedanías. Las rutas circulares en los principales núcleos y las frecuencias diarias con las pedanías están llamadas a corregir una carencia histórica en un municipio que se aproxima a los 40.000 habitantes.

La protección frente a inundaciones continúa siendo una prioridad estructural. El Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma han impulsado actuaciones de drenaje que han mejorado la respuesta ante lluvias torrenciales, pero San Javier mantiene la reivindicación de las obras pendientes en cabeceras de ramblas, fundamentales para laminar el agua que llega desde cotas más altas. Diques, presas de laminación y actuaciones en cauces como La Sala, Cobatillas, El Mirador o La Maraña forman parte de una demanda vinculada directamente a la seguridad de los vecinos.

El crecimiento del municipio también se aborda desde la planificación urbanística. Aunque la vivienda no es una competencia directa municipal, el Ayuntamiento trabaja para desbloquear suelo residencial, industrial, de equipamientos y zonas verdes. En El Mirador ya se han desbloqueado planes parciales que permitirán nuevas viviendas, y en el conjunto del municipio se avanza en modificaciones urbanísticas y en el futuro Plan General, con el objetivo de ordenar el crecimiento, facilitar oportunidades residenciales y reforzar la disponibilidad de suelo industrial.

Un equipo de más de diez personas y seis vehículos velan por mantenimiento de la vía pública. / Ayto. San Javier

En paralelo, San Javier sigue construyendo una marca de ciudad singular a través del proyecto San Javier Ciudad del Aire. Los festivales aéreos anuales, capaces de reunir a más de 200.000 personas, el futuro Centro Cultural Aeronáutico y el impulso de las antiguas instalaciones del aeropuerto como espacio de innovación sitúan al municipio en una posición diferencial dentro de la Región de Murcia. A ello se suma el proyecto CAETRA, vinculado a tecnologías duales en defensa y seguridad, y la llegada de un centro de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea, que permitirá atraer startups del sector espacial y generar empleo cualificado.

La captación de fondos europeos refuerza esta visión. El Plan de Actuación Integrado ‘Alzando el vuelo’ ha obtenido 6,6 millones de euros de financiación europea que, junto a la aportación municipal, permitirá movilizar alrededor de 15 millones de euros en nuevas inversiones. Se trata de una oportunidad para seguir transformando el municipio desde una perspectiva moderna.

La Manga del Mar Menor ocupa también un lugar central en esta estrategia. Como una de las grandes joyas del litoral, requiere coordinación entre administraciones, continuidad en los servicios, mejora de imagen, mantenimiento y una apuesta por la desestacionalización. El Ayuntamiento defiende una evolución del modelo turístico que refuerce hoteles, apartamentos turísticos y actividad durante todo el año.

En materia cultural San Javier se ha consolidado como uno de los grandes referentes de la Región de Murcia gracias a festivales plenamente asentados como el Festival Internacional de Jazz y el Festival de Teatro, Música y Danza, dos citas que han proyectado el nombre del municipio mucho más allá de sus fronteras. A esa trayectoria se suma el Teatro de Invierno, una infraestructura con la que reforzamos la programación escénica durante todo el año y consolidamos una agenda cultural estable, diversa y de primer nivel.

Esa misma apuesta por la calidad de vida se refleja en el crecimiento de las infraestructuras deportivas. El municipio sigue ampliando y modernizando sus equipamientos con actuaciones como la renovación de la pista de atletismo o la construcción del nuevo campo de fútbol del CEIP Joaquín Carrión y el pabellón deportivo de la Facultad del Deporte.

Para el equipo de Gobierno de San Javier, la cultura y el deporte se entienden ambos como motores de convivencia, salud, educación, talento e identidad de municipio.

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San Javier quiere avanzar sin perder el equilibrio entre lo cercano y las oportunidades de crecimiento. Arreglar calles, mejorar el transporte, proteger frente a inundaciones y cuidar el espacio público son prioridades tan importantes como atraer inversión, impulsar la innovación o consolidar una identidad propia. Ese es el modelo que define esta nueva etapa: un municipio que atiende el día a día, pero que no renuncia a pensar en grande.