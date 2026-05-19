Descubren nuevos restos de lince ibérico en el yacimiento de Quibas en Abanilla

La campaña de excavación de 2026 del yacimiento paleontológico de Quibas, en Abanilla, ha sacado a la luz nuevos restos de lince ibérico, ha informado este martes la Consejería de Investigación.

Entre los hallazgos destaca un cúbito de un ejemplar distinto al recuperado previamente, ampliando el conocimiento sobre ancestros de la especie ibérica.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez y la de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, han visitado este martes el yacimiento junto al alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, y el director de la excavación, Pedro Piñero.

Vázquez ha subrayado que Quibas consolida a la Región de Murcia en la paleontología internacional y ayuda a comprender la evolución del lince ibérico. Según ha dicho, el Gobierno regional dispondrá de una réplica del lince de Quibas, cuyos restos suman ya 60 piezas óseas.

Se han recuperado más de un centenar de fósiles destacando bisonte cráneo de conejos y tortuga mediterránea antigua.

Por su parte, Conesa ha destacado el potencial cultural y turístico del yacimiento y el objetivo de hacerlo visitable.

El consejero explicó además que “este nuevo hallazgo refuerza la importancia estratégica del yacimiento y su estrecha vinculación con las actuales políticas de conservación del lince ibérico que desarrolla el Gobierno regional”. En este sentido, recordó que la Comunidad participa activamente en el proyecto ‘LIFE LynxConnect’ para consolidar la recuperación de la especie en las Tierras Altas de Lorca.

Coincidiendo con la visita a Quibas, el Gobierno regional realizó balance de la evolución del programa de reintroducción del lince ibérico en la Región de Murcia. Desde el inicio de las liberaciones en 2023 se han soltado 36 ejemplares y actualmente existen 16 linces controlados, incluidas las tres hembras territoriales asentadas en el territorio.

Durante 2025 nacieron las primeras camadas de lince ibérico en la Región y este año se han liberado diez nuevos ejemplares en las Tierras Altas de Lorca, donde continúa consolidándose el núcleo de población impulsado por el proyecto ‘LIFE LynxConnect’.