Puerto Lumbreras
Hasta 600 euros de multa para los menores de 15 años que hagan uso de patinetes
La nueva Ordenanza Municipal también contempla el uso de casco y no superar los 25km/h
Desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se ha puesto en marcha una campaña de información sobre la nueva Ordenanza Municipal reguladora de la circulación de vehículos de movilidad personal, patines, patinetes, monopatines para garantizar la seguridad vial y la convivencia en los espacios públicos y evitar accidentes que entró en vigor el pasado mes de febrero.
«Esta ordenanza incorpora una normativa a cumplir por los conductores de vehículos de movilidad personal, que alcancen una velocidad entre 6 y 25 km/h, quienes deberán ser mayores de 15 años, circular por calzadas y no hacerlo por zonas peatonales, calles residenciales, aceras, carril bici protegido, sendas o parques», explica la alcaldesa María de los Ángeles Túnez.
La regidora lumbrerense ha indicado que «los conductores están obligados a llevar casco de protección homologado y abrochado y disponer de luz en la parte delantera (blanca) y trasera (roja), así como prendas reflectantes homologadas que cubran el torso en todo su contorno y deberán llevar calzado adecuado que sujete y proteja los pies, no pudiendo llevar chanclas o sandalias ni ir descalzos».
Túnez ha especificado que «asimismo, queda prohibido conducir utilizando cualquier tipo de auricular de audio o aparatos conectados a reproductores de sonido, así como teléfonos móviles; se podrán realizar pruebas de alcohol y estupefacientes a los conductores y, en cuanto al estacionamiento, no se debe obstaculizar el tránsito peatonal ni de vehículos y se prohíbe atarlos a árboles, semáforos o bancos».
«No cumplir con la normativa vigente podrá constituir infracciones de carácter leve, grave o muy grave y que incluyen una sanción económica de 100, 200 y 600 euros, respectivamente», concluye.
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