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Suspendido el suministro de agua de la desaladora de Águilas a los regantes de Lorca

Su suspende la aportación hasta el 8 de junio por labores de mantenimiento de la infraestructura

Vista aérea de la planta desaladora de Águilas-Guadalentín.

Vista aérea de la planta desaladora de Águilas-Guadalentín. / L.O

EFE

El suministro de agua de la planta desaladora Águilas-Guadalentín al regadío lorquino consolidado está suspendido desde este lunes hasta el 8 de junio por labores de mantenimiento de la infraestructura.

La Comunidad de Regantes de Lorca informa en su página web de esta incidencia programada, que se repite de forma periódica para la revisión de los sistemas de la planta por parte de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed).

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La superficie regable correspondiente al regadío consolidado asciende a 11.285 hectáreas de las 23.790 de la Comunidad de Regantes de Lorca.

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