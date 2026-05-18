Vandalismo
El robo de cableado deja sin luz el albergue municipal de Las Torres de Cotillas
El Ayuntamiento trabaja en la reposición del material sustraído y pide colaboración ciudadana para esclarecer los hechos
L.O.
El albergue municipal de Las Torres de Cotillas ha quedado sin suministro eléctrico tras sufrir el robo de parte de su cableado, unos hechos que han afectado al funcionamiento habitual de estas instalaciones públicas.
El alcalde, Pedro José Noguera, ha condenado lo ocurrido y ha señalado que se trata de unos actos "lamentables" que dañan el patrimonio común y repercuten directamente en la ciudadanía. "Suponen un perjuicio directo para todos los ciudadanos, que no pueden usar el albergue, y obligan a destinar fondos públicos para restablecer el servicio lo más rápido posible", ha afirmado.
El Ayuntamiento ya trabaja en la reposición del material sustraído con el objetivo de recuperar cuanto antes la normalidad en el albergue municipal.
Asimismo, el Consistorio ha hecho un llamamiento al civismo y ha solicitado la colaboración vecinal para esclarecer lo sucedido. En este sentido, cualquier persona que haya observado movimientos sospechosos en las inmediaciones del albergue o disponga de información puede contactar con la Policía Local en el teléfono 968 62 40 92.
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