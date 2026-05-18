Las obras del albergue de Las Fuentes del Marqués amplían el número de plazas y mejoran la accesibilidad, eficiencia y confort

Las obras de reforma y adaptación del albergue municipal de Las Fuentes del Marqués de Caravaca se encuentran en su fase final y permitirán ampliar en 18 plazas la capacidad de esta instalación, pasando a tener un total de 66, además de mejorar sus condiciones de accesibilidad, eficiencia energética y confort.

El proyecto, impulsado por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, con 55.000 euros de financiación municipal y del Plan Oportunidades de la Dirección General de Juventud de la Región de Murcia, adecúa el inmueble a los requisitos exigidos por la normativa regional para obtener la catalogación oficial de albergue turístico juvenil de una estrella.

El Ayuntamiento continúa desarrollando así el plan de conservación y uso sostenible del paraje iniciado en 2019 con actuaciones de mejora ambiental, movilidad y equipamientos

Los concejales de Turismo, Ana Belén Martínez, y Juventud, Salvador López, han visitado las obras que se ejecutan este edificio municipal situado en el entorno de Las Fuentes del Marqués, donde han destacado la importancia de seguir mejorando las infraestructuras turísticas y juveniles vinculadas a la naturaleza y al turismo sostenible.

Albergue turístico y juvenil

Obras de reforma y mejora en el albergue de las Fuentes en Caravaca / Enrique Soler

El concejal de Juventud, Salvador López, ha explicado que “esta actuación permitirá modernizar el albergue, hacerlo plenamente accesible para las personas con movilidad reducida y ofrecer unas instalaciones más funcionales y confortables tanto para grupos juveniles como para visitantes que buscan disfrutar de un entorno natural privilegiado”. Asimismo, ha señalado que “el Ayuntamiento ya trabaja en el proceso de licitación de la gestión del servicio para que el albergue pueda ponerse en funcionamiento una vez concluyan las obras”.

La reforma contempla, entre otras actuaciones, una nueva entrada adaptada, aseos accesibles, una habitación doble adaptada y una nueva habitación múltiple con baño propio, así como mejoras en las duchas y zonas comunes. Además, se han renovado las instalaciones de fontanería, saneamiento y electricidad, incorporando también nueva señalización y recorridos de evacuación.

Con estas actuaciones, el albergue incrementará su capacidad de 48 a 66 plazas y podrá integrarse en la red regional de albergues turísticos juveniles

Con estas actuaciones, el albergue incrementará su capacidad de 48 a 66 plazas y podrá integrarse en la red regional de albergues turísticos juveniles, reforzando la oferta de alojamiento ligada al turismo activo, medioambiental y educativo del municipio.

Otras actuaciones en el paraje

Por su parte, la concejal de Turismo y Medio Ambiente, Ana Belén Martínez, ha puesto en valor “el plan de actuaciones que el Ayuntamiento viene desarrollando desde el año 2019 para conservar, proteger y hacer un uso sostenible Las Fuentes del Marqués, uno de los espacios naturales más emblemáticos y visitados de la Región de Murcia”. En este sentido, ha recordado que “todas las actuaciones emprendidas responden a una estrategia común orientada a compatibilizar la conservación del entorno con un uso respetuoso, sostenible y ordenado del paraje”.

Ana Belén Martínez ha destacado, además de la reforma del albergue, otras medidas desarrolladas en los últimos años, como la renovación del mobiliario de madera y la señalización, actuaciones de conservación del patrimonio natural, mejoras de accesibilidad y movilidad peatonal, así como proyectos encaminados a limitar el tráfico rodado, favorecer la llegada a pie mediante el Anillo Verde y la creación de un aparcamiento disuasorio junto al nuevo parque Mayrena, entre otras acciones.