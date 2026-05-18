Luto en Abarán por la muerte de la concejala Luisa Fernández

La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de Abarán y directora del CEIP Juan XXIII, Luisa María Fernández Carrasco, ha fallecido este lunes, según han confirmado este domingo el Consistorio y su formación política a través de sendos comunicados de condolencias.

El Ayuntamiento de Abarán ha decretado dos días de luto oficial y la suspensión de todos los actos institucionales, culturales, lúdicos y festivos organizados por la administración local hasta la finalización del mismo. Además, la corporación municipal guardará un minuto de silencio en memoria de la edil.

El Partido Popular de Abarán ha lamentado la pérdida de una “mujer luchadora, de fuertes valores y trabajadora incansable”, destacando su compromiso con el municipio, la cultura y las tradiciones locales, así como su implicación en numerosas asociaciones e iniciativas sociales.

Tanto el Consistorio como el PP han subrayado también su carácter cercano, amable y generoso. “Siempre con una sonrisa y dispuesta a ayudar”, señalaron en sus mensajes de despedida.

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La actividad cultural prevista para este lunes bajo el título “100 años de luces, sombras y secretos: el Cervantes como nunca lo has visto 1926-2026” ha sido aplazada como muestra de respeto y duelo.