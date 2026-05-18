Beniel consolida la renaturalización del entorno urbano con nuevas zonas verdes

Tras la dana de 2019 y después de los años marcados por la pandemia, Beniel decidió comenzar una transformación silenciosa pero profunda de su espacio público. Una forma distinta de entender calles, plazas y parques, no solo como lugares de paso, sino como espacios de encuentro cotidiano.

Ese planteamiento ha ido tomando forma en los últimos años a través del Plan de Renaturalización impulsado por el Ayuntamiento, una estrategia urbana que combina nuevas zonas verdes, espacios de sombra, mejora de la accesibilidad, renovación hidráulica y recuperación ambiental de distintos puntos del municipio.

Pero, más allá de las obras concretas, la alcaldesa, Mari Carmen Morales, defiende que existe una idea de fondo mucho más amplia: «Queremos un Beniel más cómodo para vivir, más amable para caminar y más preparado para las necesidades que hoy tienen nuestros vecinos y vecinas».

Para la regidora, la transformación urbana que está desarrollando Beniel «sitúa a las personas en el centro de cada actuación». «Queremos ganar espacios para la ciudadanía, aprovechando zonas que hasta ahora estaban infrautilizadas y reorganizando entornos que podían ofrecer mucho más», sostiene Morales.

La ejecución del Plan de Renaturalización comenzó en 2023 en la avenida Leopoldo Calvo Sotelo, una de las principales entradas al casco urbano, y ha continuado en estos últimos años con nuevas intervenciones en avenida José Pujante, avenida del Reino y plaza de la Hispanidad.

Todas las actuaciones responden a una misma forma de trabajar: intervenir de manera integral en el espacio público. Así, cada proyecto combina renaturalización, accesibilidad, movilidad peatonal, drenaje sostenible y renovación de infraestructuras hidráulicas.

«Aprovechamos cada proyecto para mejorar lo que se ve, pero también lo que no se ve: las redes de agua, el saneamiento y la capacidad del municipio para gestionar mejor el agua de lluvia», explica Mari Carmen Morales.

Con este enfoque, Beniel está aumentando el arbolado urbano, generando nuevas zonas de sombra, reduciendo el efecto isla de calor, mejorando la movilidad peatonal, incorporando soluciones de drenaje sostenible y modernizando infraestructuras. Una estrategia que permite transformar el entorno urbano y preparar calles y plazas frente a episodios, cada vez más habituales, de calor intenso o de lluvias torrenciales.

La regidora destaca que a través de la renaturalización «creamos espacios para las familias, para que las personas mayores puedan pasear con comodidad, o donde los niños jueguen y disfruten con libertad».

Esa visión se traslada también a otros espacios públicos del municipio. Uno de los próximos proyectos estratégicos será la renaturalización del parque Miguel Ángel Blanco, donde se prevé ampliar las zonas verdes, renovar juegos infantiles, mejorar la iluminación y la accesibilidad de todo el entorno.

En paralelo a la transformación urbana, Beniel continúa desarrollando junto a la asociación ANSE un importante proyecto de recuperación ambiental del río Segura. Desde 2018, ambas entidades trabajan en la eliminación de caña invasora y la recuperación del bosque de ribera autóctono, mejorando el entorno natural y recuperando biodiversidad en uno de los espacios más emblemáticos del municipio.

Para la alcaldesa, esta actuación también forma parte de una misma visión de municipio. «El río no puede verse solo como un límite, o incluso como una amenaza, porque también es paisaje, identidad y una oportunidad para mejorar nuestro entorno».

La estrategia impulsada por el Consistorio alcanza igualmente a los centros educativos. En el CEIP Río Segura se han plantado cerca de una veintena de moreras para generar sombra natural en el patio, mientras que en el CEIP Antonio Monzón se ha creado un jardín experimental y una zona educativa al aire libre.

Morales considera que estas iniciativas ayudan además a incorporar una mirada pedagógica sobre el urbanismo. «Los niños deben crecer en entornos más agradables, con más naturaleza y con espacios públicos que favorezcan su bienestar».

Desde una localidad de poco más de 11.000 habitantes, Beniel está demostrando que el municipalismo también puede impulsar proyectos ambiciosos, innovadores y transformadores.

«Muchas veces se piensa que solo las grandes ciudades pueden liderar este tipo de cambios, pero nosotros creemos exactamente lo contrario», defiende Mari Carmen Morales. «Los ayuntamientos somos la administración más cercana, lo que nos permite dar una respuesta más útil y cercana a las necesidades de nuestros vecinos».

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La regidora concluye destacando cómo «las grandes transformaciones también empiezan en una acera accesible, en un árbol que da sombra, en una plaza o en un parque que vuelve a llenarse de vida. Ese es el modelo de municipio que queremos seguir construyendo para Beniel: un pueblo más verde y en el que cada decisión se toma pensando siempre en el bienestar de sus vecinos y vecinas».