Alguazas remodelará seis parques infantiles y la Biblioteca Municipal

Alguazas afrontará en los próximos meses una de las mayores actuaciones de mejora de espacios públicos y servicios municipales de los últimos años. El gobierno local del Ayuntamiento ha presentado un ambicioso paquete de proyectos que contempla la remodelación integral de seis parques infantiles repartidos por distintos puntos de la localidad, así como una rehabilitación completa de la Biblioteca Municipal, con el objetivo de modernizar las instalaciones, mejorar la accesibilidad y ofrecer nuevos espacios de convivencia para vecinos y familias.

La actuación más inmediata se centrará en la renovación de cinco parques infantiles incluidos dentro del Plan de Obras y Servicios 2026/2027, con un presupuesto global de 110.617,35 euros. Las obras permitirán transformar y actualizar zonas de juego que presentan un notable desgaste por el paso del tiempo, incorporando nuevos elementos infantiles, mejoras de seguridad, pavimentos renovados y una imagen completamente modernizada.

Los espacios incluidos en esta primera fase serán el Parque de la Constitución, la Plaza Paco Serna, el Parque San Rafael, el Parque Chazarra Fuster y el Parque La Pinada. Cada uno de ellos contará con actuaciones específicas adaptadas a sus características y necesidades, aunque todos compartirán el objetivo común de crear áreas más atractivas, seguras y accesibles para los menores.

Uno de los proyectos más singulares será el del Parque La Pinada, donde el Ayuntamiento instalará una nueva zona rústica de juegos multiaventura integrada dentro del propio pasaje natural. Esta actuación busca combinar ocio infantil y entorno medioambiental, permitiendo a los niños disfrutar de estructuras de aventura adaptadas al paisaje y fomentando al mismo tiempo el contacto con la naturaleza.

Desde el consistorio destacan que esta renovación responde a una demanda vecinal histórica y forma parte de una estrategia municipal orientada a recuperar y modernizar espacios públicos en todos los barrios del municipio. La intención es que las nuevas áreas infantiles no solo sirvan como zonas de ocio para los más pequeños, sino también como puntos de encuentro y convivencia para las familias.

Plaza del Reloj

A esta batería de actuaciones se sumará además el denominado «proyecto estrella» del ejecutivo local: la remodelación integral de la Plaza del Reloj. Este espacio contará con un gran parque infantil de nueva generación que se convertirá en uno de los principales referentes de ocio familiar del municipio.

La actuación en la Plaza del Reloj será posible gracias a una ayuda procedente de los fondos Leader, cofinanciados por la Unión Europea y la Región de Murcia, con una inversión total de 50.000 euros. El nuevo parque incluirá grandes estructuras de juego, elementos innovadores y una estética completamente renovada, diseñada para convertir esta céntrica plaza en uno de los lugares más concurridos de la localidad.

El alcalde independiente, José Gabriel García Bernabé, ha señalado que estos proyectos representan «una apuesta clara por seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos y dotar al municipio de infraestructuras modernas, accesibles y adaptadas a las necesidades actuales».

Junto a las mejoras en parques y espacios públicos, el Ayuntamiento también ha anunciado otra importante inversión cultural con cargo al Plan de Obras y Servicios: la rehabilitación integral de la Biblioteca Municipal. El proyecto contará con una inversión total de 154.632,64 euros y supondrá una renovación prácticamente completa de las instalaciones.

Se procederá a la pintura integral de las paredes y se incorporará nuevo mobiliario en la Biblioteca Municipal. / Ayuntamiento de Alguazas

Las obras previstas incluyen la reparación e impermeabilización de la cubierta del edificio, una actuación especialmente necesaria para solucionar los problemas de humedad detectados en los últimos años. Asimismo, se sustituirá todo el pavimento interior, se procederá a la pintura integral de las paredes y se incorporará nuevo mobiliario para modernizar el espacio y hacerlo más funcional y cómodo para los usuarios.

Con esta intervención, el consistorio pretende revitalizar uno de los principales espacios culturales y educativos del municipio, adaptándolo a las necesidades actuales y mejorando la experiencia tanto de estudiantes como de lectores habituales. La renovación permitirá ofrecer un entorno más moderno, accesible y confortable, además de reforzar el papel de la biblioteca como punto de encuentro cultural y social.

Desde el equipo de Gobierno subrayan que «todas estas actuaciones forman parte de una hoja de ruta centrada en la modernización de infraestructuras municipales, la recuperación de espacios públicos y la mejora de los servicios que reciben los ciudadanos». El objetivo, remarcan, es «continuar impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo urbano y al bienestar vecinal».

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Además, desde el consistorio se continúa trabajando en otras obras en ejecución o que iniciarán próximamente como la construcción de un nuevo Ecoparque, nuevos vestuarios en el Campo de Fútbol, dos aulas formativas nuevas en el Centro Local de Empleo y Formación, reparación del Jardín de Goya, nuevo cuartel de Policía Local, creación de una zona merendero con barbacoas, nueva cantina-restaurante en la piscina de verano o la renovación de aceras en calles de la localidad.