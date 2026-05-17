Lorca, una metrópolis del siglo XXI

Lorca vive un momento de éxito y expansión. Una evolución sin precedentes que la ha convertido en centro económico, cultural y turístico no sólo de la Comarca del Guadalentín, sino de la del Almanzora y Los Vélez, con un mayor peso específico en la Región. El punto de inflexión venía marcado por el gran proyecto arquitectónico en el que se encuentra inmersa para recuperar el conjunto histórico artístico, apoyado por un plan para dinamizar la ciudad y con una agenda de eventos que ha multiplicado los actos cada fin de semana.

Lorca se ha transformado en una metrópolis del siglo XXI, epicentro cultural y turístico, con escenarios emblemáticos como los que brindan las calles y plazas del casco antiguo, pero también el Palacio de Ferias y Congresos Francisco Jódar Alonso, con el Auditorio Margarita Lozano; el Recinto Ferial del Huerto de la Rueda; y el Coso de Sutullena, que están permitiendo la celebración de toda clase de acontecimientos multitudinarios entre los que se incluyen festivales de música, gastronomía, artesanía, tradiciones y costumbres, conciertos, exposiciones y ferias que están favoreciendo e impulsando el comercio y la hostelería.

Un momento de auge que se vislumbra cada día, pero con especial intensidad durante los fines de semana en monumentos y museos, que registran una entrada por encima de lo habitual desde hace algún tiempo. La preservación del patrimonio, con la inclusión en sus recorridos de los hallazgos producidos durante su restauración, es uno de los principales alicientes para los amantes del turismo cultural.

Patrimonio en el interior de palacios, casas solariegas e iglesias, pero también en su exterior, con fachadas blasonadas, hornacinas, ángeles, burlones y mascarones, que aguardan al visitante bajo los aleros para sorprenderlos durante sus recorridos. Y atalayas que se dejan fotografiar, pero que también permiten visionados únicos de la ‘Vieja ciudad’. Una ciudad amurallada que esconde y deja ver entre las calles Cava y Zapatería la antigua cerca medieval y hasta casi una decena de torres. Todo ello, entre plaza y plaza. Espacios repletos de encanto que salpican el recinto histórico, y que se han convertido en el mejor de los enclaves para toda clase de acontecimientos.

Escenarios únicos, como la Plaza de España, Calderón de la Barca, San Vicente, Simón Mellado, del Caño y Coros y Danzas de Lorca. La mayoría, rodeadas de edificios históricos y donde se deja sentir el murmullo del agua de las fuentes cercanas. Y entre el casco antiguo y el complejo de ferias y congresos, y recinto ferial, el patrimonio vivo y verde de las Alamedas, que esconden un inmenso catálogo de árboles monumentales, con plataneras, madroños, olmos, pinos, algarrobos, cipreses, olivos y eucaliptos, que confieren los ‘otros’ BIC que son de obligada visita.

A este ‘pulmón’, paseo desde el recinto histórico hacia el barrio de Santa Quiteria, cuya fisionomía ha transformado el Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar Alonso, se suma el ‘bosque’ que abraza a la Ronda Sur de Evacuación con más de 3.500 árboles y plantas, a los que se sumarán los que configurarán la Alameda Central, por el ‘camino de hierro’ que dejará el soterramiento del ferrocarril a su paso por la ciudad.

Un parque urbano al que se quiere dar continuidad en un urbanismo orientado en los últimos años al peatón. Y que tendrá su prolongación en la Rambla de Tiata y en las márgenes del Guadalentín. Ambiciosos proyectos contemplados dentro de la dinamización de Lorca, que van más allá del recinto histórico y de las infraestructuras de Ferias y Congresos, abarcando senderismo, rutas en bicicleta, y tradiciones y costumbres que se dan cita cada fin de semana en alguna de las más de medio centenar de pedanías, diputaciones, parajes y enclaves del municipio.

Con alicientes como la mejor gastronomía, con productos de kilómetro cero, que se producen y consumen en la misma área geográfica, apenas a unos kilómetros. Frutas, verduras, carnes, quesos, pan, huevos, aves, miel, vino, cerveza, embutidos…, de calidad y con una frescura difícilmente comparable.

Esta es la nueva Lorca. La Lorca de festivales y conciertos, la Lorca de exposiciones, de ferias y congresos, deportiva, cultural, solidaria…, capaz de proponer planes para todos cada fin de semana. Una Lorca con una oferta cultural y de ocio que la hacen irresistible, capaz de sorprender al visitante en cada estancia.

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Fortaleza Sound va camino de convertirse en un hito dentro del circuito de festivales de música indie de nuestro país. Lorca se posiciona como ciudad de festivales con la inclusión de un nuevo certamen que aúna historia, arte, leyenda y música, en una serie de conciertos que, bajo el epígrafe de Albero X, reunirá a potentes formaciones para dar visibilidad a composiciones y tendencias menos frecuentes en los circuitos habituales. El Coso de Sutullena se consolida así como uno de los escenarios de la ciudad para conciertos, junto con el Recinto Ferial del Huerto de la Rueda, el Auditorio Margarita Lozano y el Palacio de Ferias y Congresos Alcalde Francisco Jódar Alonso.