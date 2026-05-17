Calasparra refuerza su estrategia turística y se prepara para la gran cita europea del Arte Rupestre

Calasparra atraviesa un momento de crecimiento y transformación. Entre arrozales y montañas, el municipio ha sabido convertir su identidad agrícola en un motor en un motor económico y cultural sin perder sus raíces. La apuesta por la sostenibilidad, la gastronomía y la protección del entorno marca hoy la hoja de ruta de un municipio cada vez más conectado a proyectos de alcance nacional e internacional.

Gastropaisajes Calasparra

El epicentro de esta transformación es Gastropaisajes 2026, el Foro Internacional de la Cultura Gastronómica y los Paisajes Culturales, un gran proyecto que combina turismo, sostenibilidad y desarrollo local. Se celebra entre mayo y octubre y culminará con Calarroz 2026, evento que rinde homenaje a la Denominación de Origen más antigua de España, el Arroz de Calasparra, y a su entorno natural y humano.

Lejos de ser solo un programa gastronómico, Gastropaisajes es una estrategia de territorio. A lo largo de medio año, conecta a productores, instituciones, expertos y ciudadanía en torno a un mismo propósito: poner en valor los paisajes rurales, la cultura alimentaria y el potencial turístico del municipio. Su desarrollo incluye experiencias culinarias, rutas interpretativas, actividades divulgativas y acciones formativas que estrechan la relación entre patrimonio, innovación y sostenibilidad.

En esta línea, el Ayuntamiento trabaja también en una nueva propuesta vinculada al paisaje del arroz y al entorno natural del municipio, con el impulso de una nueva edición de las Rutas del Arroz. La iniciativa incluirá rutas y experiencias interpretativas para descubrir los arrozales, el río Segura y distintos enclaves patrimoniales desde una mirada sostenible y ligada a la identidad local. Esta propuesta renovada refuerza la conexión entre turismo, gastronomía y naturaleza, ampliando la oferta experiencial de Gastropaisajes 2026.

El proyecto, respaldado por entidades nacionales e internacionales, se ha consolidado como una plataforma de colaboración y promoción. Reivindica los valores del Arroz de Calasparra como símbolo de identidad y motor económico, al tiempo que impulsa una nueva manera de entender el turismo gastronómico: cercana, auténtica y respetuosa con el entorno.

En palabras de la alcaldesa Teresa García, «Gastropaisajes es una manera de contar lo que somos al mundo, desde la autenticidad. Convertir nuestra historia y nuestro paisaje en una oportunidad de futuro».

Territorio y medio ambiente

El compromiso ambiental es otro de los pilares de la política municipal. El Ayuntamiento ha intensificado las acciones de recuperación y mejora del entorno natural en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura, a través de distintas actuaciones desarrolladas en el río Segura y sus vegas.

Una de las más destacadas ha sido la rehabilitación del Remolino del Cañar, enclave incluido en la Red Natura 2000. La intervención ha permitido compatibilizar el baño, el piragüismo y el uso recreativo con la conservación ecológica, reforzando el valor paisajístico del río y recuperando su función como espacio de ocio y deporte.

De izquierda a derecha: Ana María Arena, Teresa García, José Ángel Pacheco, Mario Urrea y Pablo Cassinello. / Ayto. Calasparra

Además, y con el objetivo de mejorar la seguridad y accesibilidad de los usuarios, se ha ejecutado una escalera de acceso al agua con peldaños de piedra en la zona de baño y una rampa de acceso para embarcaciones en la margen deportiva, ambas integradas en el entorno natural. Esta actuación se integra en una estrategia más amplia de regeneración ambiental que incluye la eliminación de especies invasoras, la restauración de bosques de ribera y la sensibilización ciudadana para el cuidado del medio natural.

A esta estrategia se suma además una amplia oferta patrimonial, natural y cultural que convierte a Calasparra en uno de los destinos más singulares del noroeste murciano. Espacios como el Santuario de la Virgen de la Esperanza, excavado en la roca junto al río Segura; la Cueva del Puerto, considerada una de las cavidades hipogénicas más importantes de Europa; o el conjunto de arte rupestre del Cañón de Almadenes, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, refuerzan una propuesta turística ligada a la naturaleza, la historia y la identidad del territorio.

Deporte, bienestar y vida activa

Calasparra mantiene un intenso pulso deportivo y social. Con más de mil usuarios en las Escuelas Deportivas Municipales, el municipio ha convertido la práctica del deporte en uno de los pilares de su vida comunitaria. Pruebas como la Media Maratón Antonio de Béjar, la Calasparra Cup o la Carrera entre Arrozales refuerzan su dinamismo y su capacidad para atraer visitantes.

El Ayuntamiento ha impulsado la renovación del césped del Campo de Fútbol Municipal, la mejora de parques y jardines y la reforma y modernización de la plaza de toros de La Caverina, que amplía su aforo y abre la puerta a nuevos eventos culturales y deportivos. Estas actuaciones se complementan con políticas de igualdad, programas de conciliación familiar y proyectos de formación y apoyo al empleo local, desde la Universidad Popular hasta la oficina Acelera Pyme o la colaboración con la Fundación ONCE.

Un horizonte europeo para el patrimonio rupestre

Tras consolidar su proyección gastronómica y ambiental, Calasparra afronta un nuevo desafío: la celebración del Encuentro Europeo de Expertos en Arte Rupestre y Patrimonio Mundial, prevista para finales de 2026. La cita, impulsada por el Ayuntamiento de Calasparra, el Ministerio de Cultura y la UNESCO, reunirá en el municipio a especialistas de toda Europa en gestión y conservación del patrimonio.

Su celebración supondrá un reconocimiento al valor histórico y cultural del territorio, además de una oportunidad para proyectar a Calasparra como referente internacional en la protección del arte rupestre y la difusión del patrimonio mundial.

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Estas iniciativas trazan un modelo claro: un municipio que protege su entorno, potencia su identidad y convierte su patrimonio natural y cultural en motor de desarrollo y proyección. En Calasparra, la tradición no es pasado, sino el punto de partida de un futuro sembrado desde las raíces.