El Ayuntamiento de Lorca rehabilita un local social del barrio de Los Ángeles

El Ayuntamiento de Lorca ha realizado una actuación de rehabilitación y mejora del local social del barrio de Los Ángeles y su entorno. Las principales actuaciones, según indicó el Ejecutivo municipal a través de una nota de prensa, son el arreglo de la fachada —con la reparación de todos los desconchados y humedades con masilla para igualar la pared y, posteriormente, pintarla—.

Asimismo, se lijaron las rejas de las ventanas para eliminar el óxido del metal. En este sentido, le aplicaron imprimación antioxidante y pintura al esmalte de color blanco. Todo esto para "hacer que luzca con el esplendor que se merece este local tan frecuentado", señaló la edil de Desarrollo Local y Empleo, Rosa María Medina.

Sin embargo, las actuaciones de reparación no se han centrado solo en el local social, sino que también se están ejecutando las siguientes:

Repaso de todos los elementos de protección de las torretas de la pista deportiva. Concretamente, repararon los focos de iluminación.

Lijaron los 25 bancos que se encuentran en el parque. También recibieron barnizado y reparación en caso de ser necesario.

que se encuentran en el parque. También recibieron barnizado y reparación en caso de ser necesario. Eliminación de las cárcavas y hoyos de los paseos del parque que se han rellenado con albero. Según explican, aplicaron una fina capa de albero a toda la zona para unificar y equilibrar el firme que se ha deteriorado por el paso del tiempo y las escorrentías.

Repuesto de más de 200 plantas de seto de los parterres de los jardines.

Subrayan que quedan pendientes algunas labores como pintar parte de los juegos infantiles que, además, serán reparados en caso de tener roturas. Colocarán ocho luminarias en lugar de otras que estaban en mal estado y no funcionaban.

Antonio David Sánchez y Rosa María Medina junto a trabajadores y personas del local social Los Ángeles / Ayto. Lorca

La inversión de todas estas labores de rehabilitación es de 5.400 euros y ha estado subvencionado por el SEF y el Ayuntamiento.

La edil considera que la mejora de este espacio público se produce como respuesta a las demandas trasladadas por los vecinos y que con ellas quiere "garantizar un mayor bienestar social y calidad de vida".

Por su parte, el concejal de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Lorca, Antonio David Sánchez, añadió que su objetivo es que los vecinos "dispongan de las mejores instalaciones, infraestructuras y servicios".

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Ambos dieron las gracias y la enhorabuena por su trabajo al personal de los Consejos Comarcales y a los alumnos de Pintura Decorativa en Construcción del programa experiencial "Omega".