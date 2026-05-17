El Año Jubilar hace de Abanilla un destino único de peregrinación

Abanilla vive en 2026 un año llamado a quedar fijado en su memoria. El Año Jubilar de la Santísima Cruz ha situado al municipio como punto de peregrinación y de atracción turística, con visitantes llegados de toda la Región de Murcia, de Alicante e incluso de otros lugares de España, atraídos por una celebración que une fe, patrimonio, cultura popular y fiestas.

El 1 de febrero marcó el comienzo oficial de un tiempo excepcional. Con la apertura del Año Jubilar, Abanilla inició las celebraciones por los 500 años del hallazgo y veneración de la reliquia del Lignum Crucis, vinculada a la Santísima Cruz, patrona de la localidad. La reliquia, que cuenta con dos astillas del madero santo, sostiene una devoción profundamente arraigada en el municipio y transmitida durante generaciones. Sobre esa memoria religiosa y popular se levanta ahora un año que se está viviendo con especial intensidad, concebido no solo como acontecimiento litúrgico, sino también como una oportunidad para mostrar Abanilla a quienes llegan con ánimo de peregrinar, conocer y participar.

El lema elegido, «La Cruz que nos une», resume bien el alcance de la conmemoración. La frase no funciona únicamente como reclamo, sino como síntesis de una realidad local: la Cruz une historia y presente, tradición y futuro, identidad abanillera y apertura al visitante. El Año Jubilar se presenta así como un acontecimiento que trasciende el ámbito estrictamente religioso para convertirse en un motor cultural, social y turístico, con capacidad de convocatoria para peregrinos, viajeros y visitantes interesados en experiencias vinculadas al patrimonio y a la espiritualidad.

Peregrinaciones

Desde la apertura, el municipio ha empezado a recibir grupos organizados y peregrinos particulares. Uno de los momentos más visibles fue la llegada de cerca de 1.500 alumnos de ESO y Bachillerato de toda la Región de Murcia, participantes en el XVII Encuentro de Alumnos de Religión Católica. La peregrinación partió de la ermita de la Santa Cruz de Mahoya y llegó hasta la parroquia de San José, en un recorrido de aproximadamente dos kilómetros que convirtió el camino entre Mahoya y el casco urbano en una imagen significativa del nuevo papel de Abanilla como destino jubilar.

No ha sido la única visita destacada. También han ganado el jubileo distintos grupos institucionales, universitarios, empresariales y numerosos visitantes que acuden cada día desde distintos lugares. Entre los episodios más simbólicos figura la peregrinación del Lignum Crucis de Granja de Rocamora, que permitió reunir en el altar mayor dos reliquias de la Cruz por primera vez de forma simultánea en el mismo templo.

Más de 1500 alumnos de enseñanza de la región ganan el jubileo. / L. O.

Primera misa jubilar

A partir de la apertura del Año Jubilar el pasado 1 de febrero, Abanilla está viviendo uno de esos momentos llamados a marcar un antes y un después en la historia reciente del municipio. Lo que comenzó como una conmemoración religiosa vinculada a los 500 años del hallazgo y veneración del Lignum Crucis se ha transformado en un gran escaparate para mostrar al exterior todo el potencial cultural, patrimonial, natural y turístico de la localidad.

Miles de visitantes llegados desde distintos puntos de la Región de Murcia y de buena parte de la Comunitat Valenciana están descubriendo una Abanilla que va mucho más allá de la devoción y de sus celebraciones tradicionales. El turismo religioso está actuando como una auténtica palanca para dar a conocer un modelo de turismo sostenible, basado en la experiencia, el paisaje y la identidad propia del territorio.

Las marchas senderistas y las rutas naturales permiten descubrir parajes únicos como el río Chicamo, uno de los espacios más singulares del sureste español, mientras que el Desierto de Mahoya se ha consolidado como uno de los grandes escenarios cinematográficos del momento, elegido en los últimos años como plató natural para producciones audiovisuales y campañas publicitarias. A ello se suma el atractivo del casco urbano y de las pedanías, donde la arquitectura popular, la historia y las tradiciones mantienen intacta la esencia abanillera.

En ese recorrido emerge también Quibas, uno de los grandes tesoros científicos y patrimoniales de la Región de Murcia. Su yacimiento paleontológico, con más de 80 especies halladas, ha situado a Abanilla en el mapa internacional de la investigación gracias al descubrimiento del esqueleto de lince más antiguo del mundo.

Pero este nuevo impulso también se vive desde la cultura y la música. El ciclo Abanilla Late ha convertido al municipio en punto de encuentro para nuevas propuestas culturales, con actuaciones de grupos y artistas como La Habitación Roja, Cupido o Morgan, que llegará el próximo 13 de junio. Del mismo modo, el Festival en Escalera volverá a llenar de vida las noches de verano durante el mes de julio, con una programación que combina tradición y espectáculo a través de conciertos de habaneras, homenajes a Frank Sinatra, la participación de la Sinfónica de San Juan o el musical Mamma Mia.

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Abanilla vive así un tiempo de transformación y proyección. Un municipio que ha entendido que sus raíces, su patrimonio natural, su historia y su capacidad cultural pueden caminar de la mano para abrir una nueva etapa de oportunidades y convertir el Año Jubilar en mucho más que una celebración excepcional.