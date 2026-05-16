Santomera se abre a vecinos y visitantes para seguir creciendo sin perder su esencia

Santomera avanza con paso firme hacia un modelo de municipio moderno, sostenible y centrado en las personas. Infraestructuras renovadas, más servicios públicos, impulso al urbanismo, innovación, participación ciudadana y una intensa vida cultural conforman su hoja de ruta.

La estabilidad económica y la buena administración de los recursos públicos han permitido al Ayuntamiento rebajar significativamente la deuda municipal, reducir la presión fiscal, ampliar la capacidad inversora y registrar los mejores datos de empleo conocidos en Santomera. Una evolución que va de la mano del crecimiento constante de población y que refleja la confianza creciente en el municipio como espacio de oportunidades, desarrollo y calidad de vida.

El alcalde, Víctor Martínez, señala que uno de los hitos más importantes de los últimos años ha sido la finalización del nuevo Ayuntamiento, un proyecto que el actual equipo de gobierno encontró en una situación muy comprometida, sin financiación suficiente y con riesgo de perder fondos europeos. Hoy, el edificio se ha convertido en un símbolo de modernización administrativa y cercanía a la ciudadanía.

A esta actuación se suma la puesta en marcha definitiva del Centro de Atención Temprana, gestionado por Fundown, tras garantizar su viabilidad económica y funcional. Un recurso esencial para muchas familias que refuerza la apuesta municipal por los servicios sociales y la atención a quienes más lo necesitan.

La mejora de las infraestructuras deportivas también ha marcado la acción municipal reciente, con actuaciones como el nuevo graderío cubierto del campo de fútbol José Verdú Nicolás ‘Toché’, y el desarrollo de nuevas instalaciones deportivas. Paralelamente, Santomera ha dado un impulso histórico al arreglo de caminos rurales, con la inversión de casi dos millones de euros en la mejora de más de 20 kilómetros de caminos por parte de la Consejería.

El municipio mira ahora al futuro con nuevos proyectos estratégicos sobre la mesa. Entre las prioridades destacan la construcción del nuevo consultorio y la ampliación del centro de salud por parte de la Consejería de Salud, la renovación de parques y jardines, el desarrollo de carriles bici que conecten el casco urbano con El Siscar y la Sierra de Orihuela, así como la finalización de las obras de eficiencia energética del IES Poeta Julián Andúgar.

En materia de agua, Santomera está desarrollando una importante transformación tecnológica gracias al proyecto Dacua II, que permite digitalizar el ciclo integral del agua, optimizar el consumo y detectar fugas en tiempo real.

La reciente implantación de una red de videovigilancia y gestión del tráfico supone un salto cualitativo en prevención, coordinación policial y movilidad urbana. / Ayuntamiento de Santomera

La seguridad ciudadana es otro de los ámbitos donde el Ayuntamiento está reforzando inversiones y recursos. La reciente implantación de una red de videovigilancia y gestión del tráfico supone un salto cualitativo en prevención, coordinación policial y movilidad urbana. El sistema se complementa con nuevos visores térmicos, un radar para reforzar la seguridad vial y la incorporación de un vehículo todoterreno destinado a mejorar la vigilancia en zonas rurales y diseminadas.

Activación de suelo residencial

El acceso a la vivienda se ha convertido también en uno de los grandes retos del municipio. Para afrontarlo, el Ayuntamiento está impulsando una estrategia urbanística orientada a facilitar la construcción de nuevas viviendas mediante la activación de suelo residencial, la flexibilización normativa y la eliminación de trabas administrativas.

En este contexto de crecimiento y transformación, Santomera también reclama una mayor implicación del Estado en proyectos e infraestructuras estratégicas para el futuro del municipio. Entre las principales demandas destaca la financiación por parte del Ministerio de la circunvalación de Santomera, una infraestructura clave para mejorar la movilidad, descongestionar el tráfico y proteger la seguridad y el bienestar de los vecinos.

La innovación y la participación ciudadana son otros de los pilares sobre los que Santomera quiere construir su modelo de desarrollo. Iniciativas como ‘El alcalde en tu casa’ o la aplicación ‘Línea Verde’ han permitido acercar la administración municipal a los vecinos y reforzar la atención directa a la ciudadanía.

Además, la participación vecinal ha sido clave en la elaboración de proyectos estratégicos como el Plan de Ecología Urbana, el Plan de Turismo Sostenible o el Plan de Acción por el Clima. Santomera cuenta, además, con el distintivo de ‘Ciudad de la Ciencia y la Innovación’, un reconocimiento nacional que avala su compromiso con una gestión pública moderna, participativa y orientada al bienestar de las personas.

Ciudad amiga de la infancia

La infancia y la adolescencia ocupan igualmente un lugar prioritario en la acción municipal. El Ayuntamiento ha aprobado recientemente el II Plan Local de Infancia y Adolescencia 2026-2030, dentro del reconocimiento de Santomera como Ciudad Amiga de la Infancia por Unicef. El documento contempla medidas para fomentar la participación infantil, combatir la desigualdad, prevenir el absentismo escolar, reducir la brecha digital y mejorar el bienestar emocional de niños y jóvenes, además de promover espacios públicos más seguros, accesibles y saludables.

Todo ello se complementa con un modelo turístico basado en la identidad propia del municipio. Santomera apuesta por un turismo vinculado a la cultura, la gastronomía, el deporte, las tradiciones y el entorno natural. La intensa programación cultural y festiva durante todo el año, impulsada en gran medida por el tejido asociativo local, se ha convertido en uno de los grandes atractivos del municipio.

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Eventos como la jura de bandera de la Armada, festivales gastronómicos, conciertos, competiciones deportivas y celebraciones populares consolidan a Santomera como un municipio dinámico, vivo y abierto a vecinos y visitantes. Un destino cercano que combina tradición, actividad social y calidad de vida, y que encara el futuro con una visión clara: seguir creciendo sin perder su esencia.