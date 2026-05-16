Turismo
Mazarrón transforma su presente para construir el municipio del futuro
Ligado históricamente al verano y al turismo de sol y playa, su objetivo es dar un paso más y avanzar hacia un modelo capaz de generar actividad económica y oportunidades durante todo el año
Mazarrón vive una etapa de cambio marcada por una idea clara: modernizar el municipio, mejorar la calidad de vida de los vecinos y aprovechar todo su potencial turístico, cultural y patrimonial. Bajo el liderazgo del alcalde Ginés Campillo, el equipo de gobierno impulsa diferentes proyectos que buscan no solo responder a necesidades históricas, sino también preparar a Mazarrón para el futuro desde una visión más sostenible, cercana y participativa.
Uno de los grandes ejes de esta transformación es el turismo. Durante años, Mazarrón ha sido un destino estrechamente ligado al verano y al turismo de sol y playa. Ahora, el objetivo del Ayuntamiento es dar un paso más y avanzar hacia un modelo capaz de generar actividad económica y oportunidades durante todo el año.
Con esa finalidad nace el Plan de Sostenibilidad Turística ‘Bahía de Mazarrón Sostenible y Digital’, una iniciativa financiada parcialmente con fondos Next Generation EU y que cuenta con una inversión global de 4,15 millones de euros. Se trata de uno de los proyectos estratégicos más importantes para el municipio y una apuesta decidida del alcalde, Ginés Campillo, por modernizar el modelo turístico y adaptarlo a las nuevas demandas del sector.
La intención es clara: ofrecer un destino más atractivo, innovador y sostenible, capaz de atraer visitantes también fuera de la temporada estival. Para ello, el plan contempla medidas centradas en la digitalización turística, la diversificación de la oferta y la protección del entorno natural y cultural.
Desde el equipo de Gobierno defienden que Mazarrón debe seguir creciendo sin perder su esencia, potenciando sus recursos naturales, su patrimonio y su identidad. En ese camino, la colaboración entre administración, empresarios, hosteleros y ciudadanía se considera fundamental para construir un modelo turístico más fuerte y competitivo.
Recuperación del patrimonio
Junto al turismo, otra de las líneas de actuación prioritarias para el alcalde es la recuperación del patrimonio municipal. La idea del equipo de gobierno pasa por devolver al municipio aquellos espacios históricos o infraestructuras que llevaban años en desuso, transformándolos en lugares útiles, abiertos y con vida.
En esta línea destacan proyectos como la rehabilitación de las Escuelas Graduadas y el Centro de Interpretación de Bolnuevo. Ambas actuaciones representan una apuesta por conservar la identidad del municipio mientras se generan nuevos espacios culturales, sociales y turísticos.
Las Escuelas Graduadas forman parte de la memoria colectiva de muchas generaciones de mazarroneros. Su rehabilitación permitirá recuperar uno de los edificios más emblemáticos del casco urbano y adaptarlo a nuevos usos, convirtiéndolo en un espacio pensado para la actividad cultural y la convivencia vecinal.
Por su parte, el Centro de Interpretación de Bolnuevo reforzará uno de los grandes atractivos naturales y turísticos del municipio. La actuación permitirá poner en valor este entorno singular y seguir ampliando la oferta cultural y turística de Mazarrón.
A todo ello se suma el proceso de transformación urbana que se está desarrollando en diferentes puntos del municipio. El Ayuntamiento trabaja desde hace meses en un plan progresivo de mejora de calles, espacios públicos, accesibilidad e infraestructuras, dando respuesta a demandas históricas de los vecinos.
La renovación de parques y jardines, la mejora de diferentes zonas urbanas o proyectos como el ascensor del Peñasco forman parte de una estrategia impulsada por el equipo de Gobierno para crear un municipio más accesible, moderno y cómodo para vivir.
Dentro de esta transformación urbana también destacan actuaciones ya ejecutadas que han permitido recuperar espacios emblemáticos para el disfrute de los vecinos. Entre ellas se encuentra la restauración del Casino de Mazarrón, una intervención que ha contribuido a poner en valor uno de los edificios más representativos del municipio y a revitalizar su entorno, devolviendo protagonismo a un inmueble histórico muy ligado a la identidad local.
Para el alcalde mazarronero, todas estas actuaciones forman parte de una misma hoja de ruta: construir un Mazarrón preparado para el futuro, con mejores servicios, más oportunidades y espacios públicos de mayor calidad. Una transformación que busca combinar modernización y conservación, crecimiento y sostenibilidad.
Mazarrón afronta así una etapa decisiva en la que la planificación, la inversión y la colaboración entre administraciones, empresas y ciudadanía serán fundamentales para seguir avanzando. Un proceso de transformación que pretende consolidar un municipio más dinámico, competitivo y pensado para las personas, manteniendo siempre la identidad y el carácter que definen a Mazarrón.
III Foro Municipalismo
La Sala Hub del Cuartel de Artillería de Murcia acoge el próximo martes 19 de mayo el III Foro de Municipalismo, organizado por La Opinión de Murcia. La cita pondrá voz a más de una decena de alcaldes de la Región, entre ellos Víctor Martínez, que expondrán los principales retos y oportunidades que presentan sus municipios actualmente.
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