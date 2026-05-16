Las Hijas de la Caridad se despiden del Colegio de 'las monjas' y de Águilas

Después de 85 en Águilas y 65 en la gerencia del Colegio María Inmaculada, las Hijas de la Caridad dejarán la ciudad costera próximamente. Una congregación que llegó a Águilas en 1941, recién acabada la guerra civil, en plena posguerra y lo hicieron para ayudar a enfermos en el Hospital de San Francisco, aunque las necesidades de aquella época también las llevo a aliviar y ayudar a cubrir las necesidades de la población aguileña. Una de ellas era el analfabetismo, por lo que comenzaron a dar clase a escolares, hasta que en 1961, con ayuda del ayuntamiento, se comenzó a construir el Colegio María Inmaculada, en aquellos años, a las afueras de la ciudad, ahora en el mismo centro de ella.

Un colegio que ha marcado la sociedad aguileña, con “unos valores que nos han servido para afrontar la vida”, como comentaba la antigua alumna Teresa Lajarín, en un homenaje que ha realizado el ayuntamiento en un Auditorio y Palacio de Congresos que se quedó pequeño ante tantos aguileños y aguileñas que quisieron rendir su homenaje a las hermanas.

Sencillo como las Hijas de la Caridad, pero muy sentido y emocionante fue el acto en el que además de música, la mejor nota la pronunciaron las actuales profesoras, las profesoras ya jubiladas, las antiguas alumnas y los actuales alumnos, quienes llevaron un olivo al escenario, asegurando que se plantará en el patio del colegio para que nunca se olvide a las Hijas de la Caridad.

Ahora que después de 65 años de gestión y gerencia del colegio lo dejan, pasando por él hasta tres generaciones de alumnos, abuelas, hijas y nietos. Puesto que al principio fue un colegio de niñas, para pasar a ser hace varias décadas un colegio mixto. Por él han pasado 110 hermanas, a todas ellas y una a una se fueron nombrando en el homenaje. Un colegio que en sus principios llegó a tener alumnas internas que llegaban desde distintas zonas rurales, no solo del municipio costero, también de municipios tan lejanos como Jumilla, Yecla, Ricote y Lorca.

“Su marcha dejará una gran huella en Águilas” comentaba el alcalde Cristóbal Casado, quien también llegó a ser alumno del Colegio María Inmaculada, o del colegio de 'las monjas', como popularmente se lo conoce.

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El acto finalizó con la presencia en el escenario de casi una veintena de Hijas de la Caridad que han pasado durante distintas etapas por el centro, realizando una labor educativa y cultural, pero, además, han realizado fuera del colegio una labor social y humanitaria, una labor silenciosa que cobró protagonismo durante este homenaje por el gran legado que dejan en Águilas.