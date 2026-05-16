Los estudiantes universitarios de Lorca podrán solicitar ayudas para el transporte público hasta el 1 de julio

El Ayuntamiento de Lorca ha comunicado en una nota de prensa que convocará ayudas los estudiantes lorquinos que se tengan que desplazar a las Universidades de la Región durante el próximo curso. Las solicitudes se podrán realizar entre el 13 de junio y el 31 del mismo mes.

Para nadie es un secreto que la Universidad es cada vez más inaccesible para los estudiantes que viven fuera de la capital regional o de Cartagena -si los estudios se imparten en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT)-. Prueba de esto es que en casi todos los programas de los candidatos al rectorado de la Universidad de Murcia, el concepto de 'facilitar el acceso a la Universidad de Murcia (UMU) a todos aquellos estudiantes que vengan de fuera' estuvo muy presente.

Si bien el problema es mucho más profundo -altos precios en los alquileres, precariedad laboral de los jóvenes y bajos salarios- y requiere mucho más que parches, por el momento esta ayuda facilitará a los lorquinos el acceso a sus estudios superiores.

Estudios que se excluyen de la ayuda

El Ejecutivo municipal señaló en la nota aquellos estudios que quedan fuera de esta convocatoria. Se trata de:

Las formaciones que se impartan en centros de enseñanza no reglada o centros privados no universitarios

o Estudios de grados elemental, profesional y superior de Música y Danza, Ciclos Formativos de grados medio y superior de Artes Plásticas y Diseño y Enseñanzas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos

Ciclos Formativos de Grado Medio o Superior

Arte Dramático , Restauración y Conservación de Bienes Culturales

, y Estudios de tercer ciclo o doctorado, estudios de especialización, títulos propios de las universidades, máster y estudios de postgrado

Tampoco se incluyen las universidades a distancia como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)

Un cartel promocional del Ayuntamiento de Lorca para las ayudas al transporte para universitarios / Ayto. Lorca

Documentación necesaria

El Gobierno de Lorca también especificó la documentación mínima requerida para optar a esta ayuda municipal:

Solicitud cumplimentada, según modelo (Anexo I)

cumplimentada, según modelo (Anexo I) Fotocopia del DNI del solicitante

del solicitante Código IBAN Cuenta Cliente del Banco o Caja del solicitante en la que figure como titular o autorizado.

Cuenta Cliente del Banco o Caja del solicitante en la que figure como titular o autorizado. Matrícula de la Universidad, con expresión del curso 2025/2026 (original o copia) con todas sus páginas.

de la Universidad, con expresión del curso 2025/2026 (original o copia) con todas sus páginas. Declaración jurada de no percibir ayuda de transporte de ningún organismo oficial o privado y aceptación de las presentes Bases (Anexo II).

de no percibir ayuda de transporte de ningún organismo oficial o privado y aceptación de las presentes Bases (Anexo II). Modelo de autorización debidamente cumplimentada por el interesado para que la Concejalía de Educación compruebe los datos relativos al padrón municipal. (Anexo III).

Asimismo, tendrán que presentar entre el 13 y el 31 de julio, en el registro del Ayuntamiento, la solicitud para la presentación de la documentación específica. Concretamente, deberán entregar el Anexo IV de la presente convocatoria -la solicitud-; el Anexo V de la presente convocatoria que es un documento en el que se rellenarán los datos y marcarán los días viajados que corresponden con los billetes y bonos presentados. El Ayuntamiento explica que este último es orientativo y que lo presentado deberá corresponder con días lectivos del Centro de Educación Superior al que pertenezca el alumno. Y, por último, los estudiantes deberán mostrar los bonos o billetes del medio de transporte utilizado entre los meses de 2025 y junio de 2026; es imprescindible que la fecha y el importe de estos aparezcan de forma legible.

Casos especiales

En la nota informaron de que si en los billetes de autobús que corresponden a un bono no aparece el precio, tendrán que ir acompañados de la matriz correspondiente a este. Por otra parte, los bonos con tarjeta electrónica se deberán presentar con el recibo de compra o con la recarga.

Con respecto al tiempo, afirman que admitirán billetes del mismo día siempre y cuando haya uno que corresponda al viaje de ida y otro al de vuelta. En esta línea, no aceptarán billetes correspondientes a días festivos ni aquellos que estén deteriorados, ilegibles, modificados o que no aparezcan la fecha de emisión y su importe.

¿Dónde solicitarla?

La edil de Educación del municipio, Rosa María Medina Mínguez, indicó que las ayudas se podrán presentar a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Lorca. Si los solicitantes no pudieran acceder mediante la vía digital, podrán acudir al Registro General del Ayuntamiento de Lorca (Plaza de España, n.º 1).