El proyecto Nereidas echa a andar en San Pedro del Pinatar para mejorar la toma de decisiones en el Mar Menor

El proyecto Nereidas, desarrollado por la Universidad de Murcia y financiado por el Gobierno de España a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, ha celebrado este viernes en San Pedro del Pinatar, su jornada de presentación. Una iniciativa pionera que ha convertido a la Región de Murcia en un laboratorio de referencia para el intercambio seguro de datos marinos y el desarrollo de herramientas innovadoras aplicadas a la gestión del medio marino.

El encuentro ha reunido a representantes institucionales, centros de investigación, administraciones públicas y empresas tecnológicas y del ámbito marino, con la presencia del rector electo de la Universidad de Murcia Juan Samuel Baixauli Soler; Antonio Calvo Flores Segura, Vicerrector de Economía de la Universidad de Murcia; Juan María Vázquez Rojas, Consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor y María González Veracruz, Secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España, que ha presentado los principales resultados alcanzados dentro del proyecto, así como los retos para lograr un ecosistema de colaboración en torno a los datos científicos y ambientales.

Impulsado por la Universidad de Murcia dentro del Programa Espacios de Datos Sectoriales del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con fondos de la Unión Europea - Next GenerationEU, cuenta con una inversión de 1,04 millones de euros para desarrollar proyectos de espacios de datos en sectores estratégicos de la economía. En este caso, este proyecto se ha alineado además con otras iniciativas como ThinkInAzul proyecto dentro del Plan Complementario de Ciencias Marinas del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. NEREIDAS funciona como un “centro demostrador” de espacios de datos, lo que se traduce en un entorno donde distintas organizaciones pueden compartir información de forma segura y con gobernanza, manteniendo el control sobre sus propios datos. Actualmente, el proyecto integra datos oceanográficos y de calidad del agua, junto con información meteorológica y satelital procedentes de la investigación científica, las administraciones y las empresas que se comparten a través del espacio de datos.

Gemelo digital del Mar Menor y visualización de datos

Durante la jornada se han presentado los casos de uso que se están desarrollando en el marco del proyecto Nereidas, entre ellos los trabajos asociados al gemelo digital del Mar Menor y otras iniciativas centradas en la integración y visualización de datos satelitales y ambientales a través de la plataforma del espacio de datos, con el objetivo de facilitar su uso en el análisis y la gestión del medio marino.

El coordinador del Proyecto Nereidas en la Universidad de Murcia, Antonio Skarmeta, ha destacado que “los resultados demuestran que la colaboración entre ciencia, administraciones y empresas es esencial para aprovechar el valor de los datos y avanzar hacia una gestión más inteligente y sostenible del medio marino”. Skarmeta ha subrayado además que “uno de los grandes retos es seguir incorporando nuevas entidades al ecosistema y fomentar una cultura de intercambio de datos basada en la interoperabilidad y la soberanía digital”.

La jornada ha incluido además testimonios de empresas participantes, espacios de networking y actividades colaborativas. Con esta iniciativa, la Universidad de Murcia busca consolidar un modelo de cooperación orientado al uso compartido de datos parar apoyar la gestión y la conservación del medio marino especialmente en el ámbito del Mar Menor.

Por su parte, María González Veracruz ha celebrado que “es muy emocionante hacer confluir un tesoro natural como el Mar Menor que forma parte de nuestra identidad colectiva con la innovación y la tecnología. Hablamos de una nueva inversión millonaria del Gobierno de España en la Región, en un proyecto como NEREIDAS que demuestra que los datos, cuando se comparten con inteligencia y responsabilidad, se convierten en una poderosa herramienta para comprender mejor la laguna, anticiparnos a sus necesidades y contribuir de manera real a su recuperación y conservación. Porque proteger con tecnología el Mar Menor es proteger lo que somos”.