Parque
El Ayuntamiento de Alguazas inaugura una nueva zona verde pensada para las personas mayores
El nuevo espacio, creado con la participación de 20 alumnos-trabajadores, cuenta con pistas de petanca y zona de gerontogimnasia.
El Ayuntamiento de Alguazas ha inaugurado el nuevo Parque del Retiro, una nueva zona verde creada especialmente para el disfrute y bienestar de las personas mayores de la localidad.
Este proyecto ha sido ejecutado durante los últimos meses a través del Programa Experiencial, subvencionado por el Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), y ha contado con la participación de un total de 20 alumnos-trabajadores de las especialidades de albañilería y jardinería.
El nuevo parque dispone de dos pistas de petanca, una zona de gerontogimnasia, áreas de descanso, alumbrado público y amplias zonas verdes, convirtiéndose en un espacio accesible y adaptado para fomentar el envejecimiento activo y la convivencia vecinal.
El acto inaugural contó con la presencia del alcalde de Alguazas, José Gabriel García, la concejala de Empleo y Formación, Loli Sandoval, miembros del equipo de gobierno, alumnos-trabajadores responsables de la ejecución del proyecto, así como usuarios del centro de día y numerosos vecinos del municipio.
La apertura oficial del parque se llevó a cabo mediante el tradicional corte de cinta y el descubrimiento de una placa conmemorativa. Durante su intervención, el alcalde quiso agradecer “el gran trabajo realizado por los alumnos-trabajadores a través de este programa”, al tiempo que felicitó a todos los vecinos “por poder disfrutar desde hoy de una nueva zona verde pensada especialmente para nuestras personas mayores”.
Además, el regidor anunció que mañana, 15 de mayo, dará comienzo un nuevo Programa Experiencial subvencionado por el SEF, en el que nuevos alumnos-trabajadores de albañilería y jardinería desarrollarán labores de mantenimiento de las zonas verdes del municipio y participarán en la construcción de un nuevo restaurante-cantina en la piscina municipal de verano.
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