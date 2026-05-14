El Tribunal de Cuentas anula la exigencia de casi 10.000 euros a la exalcaldesa de Águilas
El fallo descarta responsabilidad contable y perjuicio económico en unas actuaciones de 2021 que afectaban a Mari Carmen Moreno y a dos interventores municipales
El Tribunal de Cuentas ha estimado el recurso presentado contra una resolución dictada en noviembre de 2023 que obligó a la exalcaldesa de Águilas, Mari Carmen Moreno, y a dos funcionarios municipales, en su condición de interventores, a depositar de forma proporcional un total de 9.866,11 euros por unas actuaciones administrativas correspondientes al año 2021.
La resolución ahora anulada tuvo su origen en una denuncia presentada por una concejal de Ciudadanos. Según ha informado el concejal de Hacienda, José Manuel Gálvez, la sentencia, dictada en marzo y ya firme al no haber sido recurrida, descarta que existiera responsabilidad contable o perjuicio económico para las arcas municipales.
El pronunciamiento se suma a otras resoluciones judiciales recientes favorables al Ayuntamiento, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Murcia desestimara las impugnaciones contra los presupuestos municipales de 2023 y 2024.
Gálvez ha defendido la actuación de la anterior alcaldesa y de los funcionarios afectados, y ha considerado que el caso respondió a una estrategia política de desgaste. También ha reclamado disculpas públicas a quienes, a su juicio, utilizaron la resolución inicial para cuestionar la gestión municipal.
Desde el equipo de Gobierno sostienen que el fallo aporta seguridad jurídica y confirma que la actuación investigada se ajustó a la legalidad.
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