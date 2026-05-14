San Javier paraliza nuevas licencias en 15 polígonos de La Manga

En Pleno del Ayuntamiento de San Javier ha aprobado la suspensión de licencias de parcelación y edificación en un total de 15 polígonos y subpolígonos de La Manga del Mar Menor, ubicados en el Plan Especial Polígono K del Plan 'Hacienda Dos Mares', Centro de Interés Turístico, y Extremo Norte Hacienda La Manga de San Javier- Veneziola.

La suspensión de licencias tendrá una duración de un año desde su publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia y está motivada por la reforma del planeamiento general que se ha iniciado en La Manga del Mar Menor para reconvertir el uso residencial en uso turístico, según han informado desde el Consistorio.

El estudio de dicha reforma recomienda la suspensión de licencias en los ámbitos cuya regulación se verá afectada con el fin de evitar la concesión de licencias no ajustadas a la planificación pretendida.

La suspensión durará un año y afecta a ámbitos incluidos en Hacienda Dos Mares y Veneziola

La modificación del planeamiento que se pretende llevar a cabo en La Manga del Mar Menor se recoge en la modificación de las Normas Subsidiarias de Planeamiento N.º 79 que propone reducir la presión urbanística en 100.000 metros cuadrados. De esta manera se pasará de los 416,665m2 actuales, lo que permitirá construir 4.000 nuevas viviendas, a 317.000m2, que se dedicarán exclusivamente a infraestructuras turísticas.

El acuerdo se adoptó con los votos a favor del grupo Popular y la abstención del resto de grupos.

Ampliación del plazo en la licitación del servicio de transporte urbano

En materia de Contratación el pleno ha aprobado una ampliación del plazo para la presentación de ofertas en la licitación del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros de San Javier, hasta el próximo 10 de junio.

Esta se produce a petición de los propios interesados debido a la complejidad y dimensiones del proyecto del servicio, por lo que se acuerda una ampliación de 20 días desde el 20 de mayo al 10 de junio.

Interés Social para tres obras con descuento del ICIO

El Pleno ha aprobado la declaración de interés para tres obras que se podrán beneficiar de una bonificación del 95 por ciento en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras, por considerar que concurren, en los tres casos, especiales circunstancias sociales.

Dos de las obras se acometerán en el Hospital Los Arcos, por el Servicio Murciano de Salud, una de ellas referida a la ampliación e integración de una planta de producción de energía eléctrica fotovoltaica y otra a la reparación y consolidación del pavimento en la zona de urgencias del hospital.

La tercera declaración de interés social es para una obra que realizará la Asociación AFEMAR, para la reforma de un local destinado a la prestación de servicios de centro de día y de promoción de la autonomía personal.

Otras mociones

En materia de mociones, el pleno ha aprobado una moción presentada por el Grupo Popular que rechaza la política migratoria del Gobierno de España y reprueba su gestión, al tiempo que le insta a retirar el Real Decreto de regularización masiva "por carecer de los mecanismos de control necesarios por vulnerar los principios europeos en materia migratoria y contravenir los objetivos fijados en el Pacto Europeo de Migración y Asilo".

Asimismo, la moción, exige al Gobierno de España que cualquier proceso de regularización sea individualizado y esté acompañado de una memoria económica detallada.

Por último denuncia el colapso de los servicios sociales y de atención ciudadana en el municipio de San Javier, como consecuencia "de esta irresponsable política migratoria y de la falta de planificación y de dotación económica por parte del Gobierno de España".

La moción se aprobó con el voto a favor del grupo popular, Pleamar y Vox y el voto en contra del grupo mixto y socialista.

El pleno ha dado luz verde a otra moción, presentada por el grupo Pleamar, con el apoyo de todos los grupos municipales, en la que se insta a la Servicio Murciano de Salud y la Consejería de Salud de la Región de Murcia a restituir el servicio de Dermatología en el Hospital Los Arcos.

Asimismo, ha rechazado una tercera moción presentada por Vox para la creación de un programa municipal de actividades deportivas extraescolares para poblaciones especiales, en el Polideportivo municipal, con el voto en contra del grupo popular y socialista, la abstención del grupo mixto y el voto a favor de Vox y Pleamar.

Festivos locales

En otro orden de cosas, el Pleno aprobó por unanimidad las festividades locales para 2027 que serán el 3 de febrero miércoles, festividad de San Blas y el 3 de diciembre, viernes, festividad de San Francisco Javier.

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Asimismo, el pleno dio luz verde al inicio de expediente para conceder el Premio del 56 Festival Internacional de Teatro, Música y Danza de San Javier al actor y director teatral, Sergio Peris-Mencheta Barrio, con el apoyo de todos los grupos.