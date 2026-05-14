ONCE
La ONCE renueva uno de sus puntos de venta en Caravaca con un modelo más accesible, sostenible y adaptado al entorno urbano
Está incluido en el plan de modernización que la entidad está desarrollando en distintos municipios para implantar quioscos más accesibles
Enrique Soler
La ONCE ha renovado uno de sus puntos de venta de cupones en Caravaca de la Cruz, ubicado en la Gran Vía, dentro del plan de modernización que la entidad está desarrollando en distintos municipios para implantar quioscos más accesibles, ecológicos y adaptados a las nuevas necesidades urbanas.
El alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, y el delegado de la ONCE en la Región de Murcia, Juan Carlos Morejón, han visitado este nuevo espacio, concebido para mejorar tanto las condiciones de trabajo de los vendedores como la atención y experiencia de los usuarios.
Durante la visita, el alcalde ha destacado que “hablar de la ONCE es hablar de una entidad pionera en la creación de oportunidades y en la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad”. Asimismo, ha puesto en valor la estrecha colaboración que mantiene la organización con Caravaca, recordando que la ONCE ha dedicado distintos cupones promocionales a los años jubilares, así como a la declaración de los Caballos del Vino como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.
Por su parte, Juan Carlos Morejón ha explicado que “este modelo de punto de venta no es solo un cambio estético, sino un quiosco pensado para la inclusión y la sostenibilidad”. En este sentido, ha detallado que incorpora una repisa adaptada para personas usuarias de silla de ruedas, rampa de acceso integrada, frases en braille en sus laterales y una distribución interior optimizada para facilitar el trabajo de los vendedores.
La ONCE cuenta actualmente en Caravaca de la Cruz con cerca de 40 afiliados con discapacidad visual
La ONCE cuenta actualmente en Caravaca de la Cruz con cerca de 40 afiliados con discapacidad visual y un total de 14 vendedores de cupones.
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