Molina de Segura refuerza su ofensiva contra la okupación ilegal

El Ayuntamiento de Molina de Segura, desde que el actual Gobierno inició su mandato en 2023, tiene la seguridad ciudadana como una de sus principales líneas de actuación. El alcalde, José Ángel Alfonso, asegura que el Consistorio «sigue trabajando para incrementar las politicas preventivas y garantizar la seguridad que merecen nuestros vecinos» y destaca como ejes prioritarios la lucha contra la okupación ilegal, el incremento de efectivos policiales y la apertura de dos nuevas comisarías. Todo ello, afirma, acompañado de una estrategia coordinada entre Policía Nacional, Policía Local y Servicios Municipales, en un contexto de crecimiento económico, urbanístico y empresarial que el regidor considera «muy favorable» para el municipio.

El alcalde sostiene que los resultados de las medidas impulsadas «están ahí» y subraya que «en los últimos tres años han descendido las cifras del balance de criminalidad». Según explica, una de las actuaciones más relevantes ha sido el refuerzo de la plantilla de Policía Local con «la reciente incorporación de 17 nuevos efectivos» y con «otras tantas plazas que saldrán adelante en este 2026».

A ello se suma una mejora de medios materiales y la apertura de «dos nuevas comisarías que inauguraremos este año: una en el barrio Centro y otra en Altorreal», instalaciones que, en palabras del regidor, «brindarán más seguridad a los vecinos». José Ángel Alfonso insiste en que el objetivo del Gobierno municipal era «garantizar una ciudad más segura» y afirma que el Ayuntamiento está logrando avanzar en esa dirección.

Campaña contra la okupación

Dentro de las medidas de seguridad, el Ayuntamiento ha puesto en marcha una campaña específica contra la okupación ilegal. El alcalde explica que el Consistorio ha comenzado «a tabicar casas abandonadas y okupadas de forma ilegal» y que las actuaciones se desarrollan de manera coordinada con distintos cuerpos y servicios municipales.

«Estamos trabajando mano a mano con la Asociación Contra la Ocupación de Molina de Segura», señala el alcalde, quien indica que dicha entidad está elaborando «un inventario con las casas en las que hay que actuar con mayor urgencia». Además, recalca que las intervenciones se llevan a cabo «en operativos coordinados con Policía Nacional, Policía Local y Servicios Municipales».

Cuentas saneadas y proyectos en marcha

El regidor enmarca estas actuaciones dentro de una estrategia más amplia de desarrollo municipal. Desde su llegada al Gobierno local en 2023, asegura que la prioridad del equipo de Gobierno ha sido «velar por unas cuentas saneadas y unos presupuestos acordes al desarrollo que la ciudad merece y pensando siempre en el bienestar» de los vecinos.

José Ángel Alfonso destaca que el Ayuntamiento ha aprobado los presupuestos municipales cada año y remarca que en 2026 se han sacado adelante «los más altos de la historia», con una cifra de «108 millones de euros». Junto a ello, subraya que el Consistorio ha alcanzado «deuda cero», una situación que, según afirma, permite afrontar proyectos estratégicos y nuevas inversiones.

El alcalde sostiene que «la situación económica es muy favorable» y asegura que ya se están materializando iniciativas «que están haciendo que Molina de Segura crezca a pasos agigantados». Entre ellas menciona la reciente inauguración del tercer centro de salud, el Centro Nube, así como distintos proyectos urbanísticos «para dar más oportunidades».

Estamos trabajando para garantizar la seguridad que merecen nuestros vecinos

En ese contexto, uno de los principales proyectos municipales es Molina Renace, iniciativa que, según explica el regidor, impulsa «distintos planes, a medio y largo plazo, para revitalizar toda Molina de Segura». El proyecto apuesta, según señala, «por la sostenibilidad y el embellecimiento de plazas, avenidas y vías». En este contexto, José Ángel Alfonso es el primer alcalde en poner en marcha un plan integral de revitalización de desarrollo de ciudad de estas caréctisitcas.

El alcalde defiende que la ciudad debe seguir creciendo «ofreciendo más servicios a los ciudadanos, creando más oportunidades y desarrollando iniciativas que hagan cada día que Molina de Segura sea más grande y que nos sitúen como un punto fundamental de la Región de Murcia».

Movilidad

La movilidad es otro de los asuntos que el Gobierno municipal considera prioritarios. José Ángel Alfonso afirma que el principal objetivo en este ámbito es «la llegada del Tranvía a nuestra ciudad». Según detalla, ya se han celebrado «diversas reuniones con la Consejería de Fomento», que ha encargado «un estudio de viabilidad para acometer el proyecto».

Además, el Consistorio está ejecutando otras actuaciones de mejora del tráfico y las comunicaciones. Entre ellas, el alcalde destaca la inauguración de la avenida de Los Castaños, una vía que conecta «El Chorrico con la carretera que conecta Murcia con Altorreal».

Una ciudad al alza

El crecimiento demográfico y empresarial del municipio constituye otro de los ejes del discurso del alcalde. Molina de Segura cuenta ya, según señala, con «80.000 habitantes» y «podría posicionarse dentro de unos años como la tercera gran ciudad de la Región de Murcia».

José Ángel Alfonso asegura que el desarrollo no se limita al aumento de población. «En el sector empresarial, hemos conseguido una proyección estratégica que ya está siendo reconocida en toda la Región», afirma. El municipio cuenta, según detalla, con «más de 5.000 empresas activas», «una red de casi 5.000 autónomos» y «más de 100 nuevas empresas creadas cada año». Molina de Segura es «el motor económico del Sureste», subraya.

Entre los retos a corto y medio plazo, el alcalde sitúa la vivienda como una de las prioridades. El Ayuntamiento apuesta por «distintos planes parciales», favoreciendo «la construcción de inmuebles» y ofreciendo «una mayor oferta de vivienda».

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El regidor también reivindica el papel de Molina de Segura como referente cultural y de ocio. Destaca el impacto del festival B-Side y asegura que las fiestas patronales «se superan año tras año».