Los Alcázares activa ‘El mar que inspira’ con la celebración de su Festival Internacional de Arte Urbano

El municipio de Los Alcázares convierte durante estos días el arte urbano en uno de sus grandes reclamos turísticos con el inicio de la cuarta edición del Festival Internacional de Arte Urbano, una cita que desde hoy y hasta el próximo 17 de mayo llenará de color las calles del municipio y ampliará el Museo Internacional del Mar Menor con 50 nuevos murales realizados por artistas internacionales.

Esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Los Alcázares, con el apoyo de La Compañía de Mario, se integra dentro de la Estrategia Turística Los Alcázares 2025-2027 y especialmente en el eje ‘El mar que inspira’, una de las líneas diseñadas para posicionar al municipio como un destino cultural, experiencial y activo durante todo el año y que se engloba dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) del Gobierno de España y financiado por la Unión Europea Next Generation EU.

Tras el impacto turístico y de participación generado por el XXV aniversario de las Incursiones Berberiscas celebrado el pasado abril, el municipio vuelve a apostar por un gran evento cultural capaz de atraer visitantes y reforzar su identidad como referente creativo vinculado al Mar Menor.

Durante cuatro días, más de 55 artistas locales, nacionales e internacionales transformarán fachadas, medianeras y espacios urbanos en auténticas obras de arte al aire libre. El festival contará con ocho murales de gran formato y 42 intervenciones medianas y pequeñas que seguirán haciendo crecer el Museo Internacional del Mar Menor, convertido ya en uno de los grandes atractivos culturales y visuales del municipio.

El concejal de Cultura, Antonio López Campoy, destaca que esta programación “convierte a Los Alcázares en la capital internacional del arte urbano, consolidando además un modelo turístico basado en experiencias culturales abiertas y participativas.

Artistas procedentes de países como Palestina, Colombia, Venezuela, Francia, Portugal o Alemania compartirán espacio con creadores locales y nacionales en una edición que vuelve a apostar por la diversidad artística y el intercambio cultural.

Entre los participantes destacan 14 artistas de La Compañía de Mario, mostrando el potencial local en el arte urbano, como Soybegobe, Goyo203, José Karma, Indaal, Esther, Lusil, Sole, Hamgeo, Lobo López, Cari Escudero, Jesús La Sombra, Unoisaac, Natalia y Willy Arenas. A ellos se suman nombres nacionales como Deih, Manomatic, Mr. Chapu o el artista emergente de Alcantarilla Jotalo, junto a creadores internacionales como Rocket01, Otto y Juan Mac.

Además de las intervenciones artísticas en directo, el festival ofrecerá durante todo el fin de semana exposiciones, conferencias gratuitas, sesiones DJ y actividades participativas abiertas al público.

Gracias a la colaboración con Murcia Street Art Project, La Compañía de Mario realizará 30 cuadros en directo durante todo el festival, ampliando la programación artística más allá de los murales urbanos.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición será la implicación social y educativa del evento. Por primera vez, los centros educativos y los jóvenes tendrán un papel protagonista gracias al proyecto ‘Educarte, jóvenes que dejan huella’, impulsado por el Ayuntamiento tras la obtención de una subvención del ICA.

Durante esta semana, el IES Antonio Menárguez Costa acoge conferencias sobre teoría del arte urbano y compromiso medioambiental con el Mar Menor, además de la creación de murales colaborativos junto a jóvenes del municipio. La dimensión inclusiva también tendrá un espacio importante en el festival con la realización de un mural colectivo junto a usuarios de la Asociación Nuevos Alvares de Cieza.

El viernes 15 de mayo, el Museo Aeronáutico Municipal acogerá tres conferencias gratuitas y abiertas al público impartidas por David Hernández, director del Museo Internacional de Arte Urbano Besart; Virguera Marín-Baldo, gestor cultural del Murcia Street Art Project; y Crisdose, directora del Festival de Arte Urbano Astarté de Iniesta.

La programación continuará el sábado 16 con la apertura de la nueva sede de La Compañía de Mario, junto al Parque de Bomberos, donde se podrá visitar una exposición de cuadros de gran formato acompañada por sesiones DJ a cargo de Soem, Xelon y Comoloba.

Para el alcalde, Mario Pérez Cervera, este tipo de iniciativas representan “una muestra de cómo el arte inspira, deja huella y también fomenta la diversidad, la inclusividad y la convivencia”, reforzando además la estrategia municipal para combatir la estacionalidad turística mediante eventos culturales capaces de atraer visitantes más allá del verano.