La Sociedad para el Desarrollo Rural Integral ha coordinado la realización de un estudio estratégico para continuar potenciando el turismo cultural y religioso en la Comarca del Noroeste. En la elaboración de este diagnóstico han participado 23 personas vinculadas a ayuntamientos, entidades y asociaciones de los municipios de Bullas, Cehegín, Caravaca de la Cruz, Moratalla y Calasparra.

En el proyecto han participado representantes de ayuntamientos, entidades y asociaciones de la comarca

La presentación del estudio ha tenido lugar en la Casa-Museo de San Juan de la Cruz de Caravaca de la Cruz, inmueble rehabilitado con el apoyo de los fondos Leader que gestiona la Sociedad Integral como grupo de acción local que agrupa a los municipios de las comarcas del Noroeste y las Tierras Altas de Lorca.

Proyecto 'Tierras de la Vera Cruz'

Un estudio refuerza la estrategia conjunta de la Comarca del Noroeste como destino de turismo religioso y cultural / Enrique Soler

El alcalde de Caravaca de la Cruz y presidente de la sociedad Integral, José Francisco García, ha destacado que se trata de “una nueva iniciativa fundamentada en la colaboración y en la reflexión colectiva, que sirve de base para seguir potenciando y poniendo en valor los recursos del Noroeste desde una visión de conjunto, tal y como ya se viene haciendo bajo la marca turística ‘Tierras de la Vera Cruz’”.

Por su parte, el gerente de la Sociedad Integral, Jesús Ruíz Belijar, ha explicado que el estudio analiza los recursos culturales y religiosos del territorio para orientarlos a un modelo de turismo experiencial y sostenible, que sea atractivo, diferenciado y competitivo, adaptándose así a las tendencias actuales que demanda el sector turístico.

El estudio pretende convertirse en una herramienta útil para estimular la reflexión colectiva, facilitar la puesta en común entre administraciones y agentes implicados e impulsar la toma de decisiones.