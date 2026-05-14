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Deporte, naturaleza y turismo termal se dan la mano en el Fortuna Vital Fest

El festival atrae a deportistas, clubes y federaciones gracias a competiciones oficiales homologadas, actividades de iniciación, exhibiciones y propuestas familiares

Fortuna se transformará en un gran escenario activo en el que la naturaleza será protagonista.

Fortuna se transformará en un gran escenario activo en el que la naturaleza será protagonista. / Ayuntamiento de Fortuna

La Opinión

La Opinión

Fortuna, que ya acoge más de medio centenar de eventos deportivos al año y más de 30 disciplinas diferentes, se ha transformado en un gran escenario activo en el que la naturaleza es protagonista con pruebas y jornadas de deportes al aire libre como ciclismo, MTB, gravel, cross running, tiro con arco, barranquismo, espeleología, marchas y senderismo interpretado. El casco urbano y las instalaciones deportivas también cobran un papel central, con competiciones y exhibiciones de gimnasia rítmica, boxeo, bádminton, balonmano, judo, taekwondo, tenis de mesa, fútbol sala base, baloncesto 3x3, ajedrez y disciplinas urbanas emergentes como CrossFit o BMX, además de eventos de motor con karts y motos en el circuito local.

Y es que durante décadas, Fortuna ha sido un referente del turismo de salud gracias a la calidad de sus aguas termales y a una cultura del bienestar profundamente arraigada en el municipio. Un legado que se amplía y se reinventa cada año, poniendo en valor un entorno natural que destaca con enclaves como la Sierra del Corque, la Sierra del Lúgar y el Parque Regional de la Sierra de la Pila, auténticos ‘gimnasios’ al aire libre donde se pueden practicar actividades como senderismo, escalada, ciclismo, orientación, parapente o deportes de aventura.

Auténticos ‘gimnasios’ al aire libre .

Auténticos ‘gimnasios’ al aire libre . / Ayuntamiento de Fortuna

Un destino turístico singular en la Región de Murcia, capaz de unir en un mismo espacio deporte, naturaleza y turismo termal, que mira decididamente al futuro con una propuesta innovadora: el Fortuna Vital Fest, el primer festival de deporte y bienestar de la Región.

El festival, diseñado para atraer tanto a deportistas, clubes y federaciones, gracias a competiciones oficiales homologadas, como al público general, con actividades de iniciación, exhibiciones y propuestas familiares, huye del turismo de masas y apuesta por encuentros de tamaño medio, más sostenibles y con un impacto económico continuado para los alojamientos, la restauración y el comercio local.

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