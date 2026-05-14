Deporte, naturaleza y turismo termal se dan la mano en el Fortuna Vital Fest
El festival atrae a deportistas, clubes y federaciones gracias a competiciones oficiales homologadas, actividades de iniciación, exhibiciones y propuestas familiares
Fortuna, que ya acoge más de medio centenar de eventos deportivos al año y más de 30 disciplinas diferentes, se ha transformado en un gran escenario activo en el que la naturaleza es protagonista con pruebas y jornadas de deportes al aire libre como ciclismo, MTB, gravel, cross running, tiro con arco, barranquismo, espeleología, marchas y senderismo interpretado. El casco urbano y las instalaciones deportivas también cobran un papel central, con competiciones y exhibiciones de gimnasia rítmica, boxeo, bádminton, balonmano, judo, taekwondo, tenis de mesa, fútbol sala base, baloncesto 3x3, ajedrez y disciplinas urbanas emergentes como CrossFit o BMX, además de eventos de motor con karts y motos en el circuito local.
Y es que durante décadas, Fortuna ha sido un referente del turismo de salud gracias a la calidad de sus aguas termales y a una cultura del bienestar profundamente arraigada en el municipio. Un legado que se amplía y se reinventa cada año, poniendo en valor un entorno natural que destaca con enclaves como la Sierra del Corque, la Sierra del Lúgar y el Parque Regional de la Sierra de la Pila, auténticos ‘gimnasios’ al aire libre donde se pueden practicar actividades como senderismo, escalada, ciclismo, orientación, parapente o deportes de aventura.
Un destino turístico singular en la Región de Murcia, capaz de unir en un mismo espacio deporte, naturaleza y turismo termal, que mira decididamente al futuro con una propuesta innovadora: el Fortuna Vital Fest, el primer festival de deporte y bienestar de la Región.
El festival, diseñado para atraer tanto a deportistas, clubes y federaciones, gracias a competiciones oficiales homologadas, como al público general, con actividades de iniciación, exhibiciones y propuestas familiares, huye del turismo de masas y apuesta por encuentros de tamaño medio, más sostenibles y con un impacto económico continuado para los alojamientos, la restauración y el comercio local.
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