Las carrozas de ‘papelicos’ toman Yecla en el fin de semana grande de las fiestas de San Isidro

Yecla se aproxima a vivir el día grande de sus Fiestas de San Isidro. Unas celebraciones multitudinarias en las que la alegría, el color y la convivencia volverán a llenar las calles de la ciudad del Altiplano, reuniendo a miles de personas en torno a la Gran Cabalgata de Carrozas, donde cerca de 70 peñas desfilarán con esas reconocibles y auténticas obras de arte elaboradas a base de cientos de miles de ‘papelicos’.

Durante los primeros meses del año, las peñas trabajan en sus locales y naves para dar forma a unas carrozas que volverán a recorrer las calles de Yecla. Un trabajo paciente, laborioso y artesanal que implica a familias enteras y a grupos de amigos y que cada mes de mayo impregna de colorido y ambiente festivo toda la ciudad.

Ese esfuerzo de las peñas, en colaboración con la Federación de Peñas de San Isidro, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Yecla y vuelve a situar estas celebraciones entre las citas festivas más destacadas de la Región de Murcia. La alcaldesa de Yecla, Remedios Lajara, subrayaba recientemente la capacidad de estas fiestas para «seguir proyectando el nombre de Yecla y atraer a miles de visitantes», en unos días en los que comerciantes, hosteleros y vecinos del municipio viven un ambiente especialmente intenso.

El cartel de las fiestas, obra del artista yeclano Lidó Rico. / L. O.

La edición de 2026 ha contado además con un marcado protagonismo yeclano. El pregón fue pronunciado por el consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias de la Región de Murcia, el yeclano Marcos Ortuño, quien recordaba que en Yecla ‘mayo es la primavera, es el anuncio del buen tiempo, es la alegría y el bullicio’. A ello se suma la imagen que anuncia las fiestas, encargada al artista, también yeclano, Lidó Rico, una obra inspirada en la ya tradicional batalla de confeti al paso de las peñas participantes por la tribuna oficial.

La pasada semana se celebraron la Misa Labradora en honor a San Isidro y Santa María de la Cabeza y la posterior ofrenda. Las peñas volverán a salir mañana viernes a las calles con la procesión y el desfile frente a la hoguera encendida en la Ermita de Santa Bárbara.

Será el sábado 16 cuando Yecla viva su jornada más multitudinaria con la celebración de la Gran Cabalgata de Carrozas. Las composiciones podrán contemplarse desde primera hora de la mañana en torno a las inmediaciones de la Antigua Estación y será a partir de las cinco de la tarde cuando comiencen a desfilar por las calles de la ciudad, volviendo a convertir Yecla en un enclave que conjuga tradición, convivencia y masiva participación.